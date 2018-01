Así elegirá 'Operación Triunfo' a sus finalistas

'Operación Triunfo' vivirá este lunes su undécima gala, en la que además de las actuaciones en solitario de los concursantes, Amaia, Aitana y Agoney cantarán en trío y Alfred y Miriam en dúo. El momento más emocionante de la noche llegará con las actuaciones de Roi y Ana Guerra, ya que uno de los dos abandonará esa noche la Academia. Además, el presentador Roberto Leal recibirá al músico Abraham Mateo, que cantará su último single 'Loco enamorado'; y a la experta en musicales Julia Gómez Cora, que repite como jurado. Esta semana no habrá favorito, sino que, tras la expulsión, los 6 concursantes serán sometidos a la evaluación del jurado y se conocerán los 4 primeros finalistas del talent show.

Décima expulsión

Para defender que merecen continuar en la Academia Roi ha escogido la canción de Bryan Adams ‘Heaven’, mientras que Ana Guerra se ha decantado por ‘Por debajo de la mesa’, de Luis Miguel. En cuanto al resto de concursantes, Amaia interpretará ‘Love on the brain’ de Rihanna; Agoney, ‘Eloise’ de Tino Casal; Aitana, ‘Procuro olvidarte’ de Alejandro Fernández; Alfred, ‘Sign of the times’ de Harry Styles; y Miriam, ‘What about us’ de Pink. Además, Agoney, Aitana y Amaia cantarán juntos la versión de Love of Lesbian y Zahara de la canción de Nacha Pop ‘Lucha de gigantes’; mientras que Alfred y Miriam cantarán a dúo ‘Cuando duermes’, de Cómplices. La canción grupal con la que empezará el programa será la versión de Ivete Sangalo del tema de Jorge Ben Jor ‘País tropical’.

Primeros 4 finalistas

Una vez expulsados uno de los nominados de esta semana, los 6 concursantes que quedan en ‘Operación Triunfo’ se someterán a una “evaluación final” en la que los cuatro miembros del jurado valorarán y puntuarán tanto su interpretación en la gala como su progresión durante el programa.

Una vez sumadas las notas de los miembros del jurado, los 3 concursantes con mejores valoraciones del ranking serán los 3 primeros finalistas de ‘Operación Triunfo’. De entre los 3 restantes, los profesores escogerán al 4º finalista. El 5º finalista lo escogerá el público votando durante la semana.

Abraham Mateo, artista invitado

Abraham Mateo cantará ‘Loco enamorado’, single con el que ha logrado el doble disco de platino en España y Chile, y Disco de Oro en Estados Unidos, México y Argentina. El videoclip ha alcanzado ya los 100 millones de streams en Spotify y el videoclip tiene ya 230 millones de visionados en Youtube. Este joven artista de tan solo 19 años, lleva 11 en el panorama musical y se ha convertido en una estrella viral de éxito internacional. Recientemente ha colaborado con Pitbull y ha sido nominado en los premios estadounidenses iHeartRadio Music Awards como Mejor nuevo artista latino.

Abraham Mateo. / RTVE

Julia Gómez Cora, repite en el jurado

Julia Gómez Cora vuelve al plató de 'Operación Triunfo 2017' para valorar a los concursantes junto a Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive. Desde que Julia aterrizara en España en 1999 apostó por el desarrollo del género 'musical' en nuestro país y la transformación de la Gran Vía de Madrid. Ha recibido premios y reconocimientos por ser la gran impulsora del fenómeno musical en España, como la Medalla de Honor de la Comunidad de Madrid. En estos años ha producido ‘La Bella y la Bestia’, ‘El Fantasma de la Ópera’, ‘Chicago’, ‘Cabaret’ y el ‘Rey León’, entre otros 18 grandes musicales.