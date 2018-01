'OT 2017': La apoteósica actuación de Amaia que puso en pie a Mónica Naranjo

«Apoteósica, sublime, exquisita… La rehostia». Mónica Naranjo no escatimó en valorar la actuación de 'Shake It Out' que realizó Amaia en la última gala de 'Operación Triunfo'. La concursante navarra, que hace unos días sorprendió a los espectadores al cantar un villancico popular asturiano, se metió en el bolsillo a la audiencia y al público en plató, que la aclamó «ganadora» de la edición.

La joven, que este miércoles cumple 19 años, impresionó en las redes sociales, conviertiendo 'Amaia I de España', como es cariñosamente conocida entre los espectadores del 'talent' musical de La 1, en uno de los temas más comentados de la noche en Twitter.

Vuelve a ver su actuación: