Oxana revoluciona 'Masterchef': «No hace falta mucho para cocinar rico»

Oxana Retinskaia ha aterrizado en 'MasterChef 6', que La 1 de Televisión Española estrenó el domingo en 'prime time', derrochando fuerza y desparpajo. Rusa de nacimiento, lleva viviendo en Gijón veinte años, y le encanta. Por eso presumió de la 'tierrina' cuanto pudo en el primer programa. Sus frixuelos de calabacín relleno con uvas pasas acompañados de compota de manzana asturiana le valieron un puesto en el casting final, en el que conquistó al jurado con una salsa de queso azul. Oxana tiene claro su objetivo: «Ser cocinera profesional». No va por el mal camino. El cocinero y jurado Jordi Cruz le dijo, tras probar su quiche vegetariana, «este plato es sabroso y rico. Aprobado con nota». Por tan brillante receta sigue en el 'talent'.

–¿Es la primera vez que se presenta a 'MasterChef'?

–No, ya me había presentado dos veces, pero nunca había llegado a conseguir la cuchara.

–¿Con qué objetivos llega al concurso?

–Quiero cumplir mi sueño, por supuesto. Ser cocinera profesional y aprender también esa cocina que yo llamo de otra galaxia.

–¿Se imagina montando un restaurante?

–Sí, ese es mi sueño. Siempre he querido trabajar en una cocina profesional y voy a luchar por ello.

–¿Cambiaría su vida actual por cumplir su sueño?

–Claro que sí, sin pensarlo. Para eso he entrado en 'MasterChef'.

–¿Cómo recuerda el primer cocinado delante de los jueces, vamos, lo que la audiencia vio el domingo?

–¡Inolvidable! En el 'casting' pensé que esa tenía que ser mi oportunidad, sí o sí. Pensaba que algo se me escapaba y puse todo mi esfuerzo mental, y físico también (ríe), para conseguir el delantal.

–Les encantó su plato de buey con salsa de queso azul. ¿Por qué eligió ese acompañamiento?

–Porque el queso azul estaba debajo de la caja (ríe). Así que, ¿con qué salsa mejor iba a servir el buey?

–¿Había preparado alguna vez buey?

–Nunca. La carne me sale estupendamente; hago muchos platos con carne picada, pero nunca había usado el buey, la verdad.

–¿Cuál es su punto fuerte en la cocina?¿Qué platos le salen mejor?

–El dulce. Me encanta la repostería, no sabía yo que quería ser repostera... Mi punto fuerte en la cocina es mi imaginación. Tengo para más y más.

–¿Y el punto débil? En el programa mencionaron el emplatado...

–La técnica. En las batallas mi emplatado fue horrible, cierto. Pensaba que cuanto más pusiera, mejor. Como son tres jueces... así hay un cacho para cada uno. Ahora ya sé que no se debe poner así, me equivoqué, pero en ese momento no lo sabía.

–Lució un delantal de cocina asturiana. ¿Cómo se cocina en esta tierra?

–Muy rico. Me gusta mucho Asturias y todo lo que ofrece: sus platos, sus ambientes, su gente, el olor del mar… Tiene muchos productos que me encantan como el queso Cabrales, la manzana, el olor de sidra… Cosas así, simples. No hacen falta muchas cosas para tener una cocina rica.

–¿Qué le gusta comer? ¿Y cocinar?

–Me encanta el chocolate de todas las maneras y me gusta la repostería y cocinar con chocolate, pero mi plato favorito para comer no lo lleva: es la tarta de queso. Un día de estos, inventaré mi propia manera de hacer la tarta de queso.

–¿Y qué me dice de la sidra?

–(Ríe). Cuando se bebe está mejor.

–¿Conoce recetas rusas?

–Claro que sí.

–Lleva viviendo en Asturias veinte años, ¿no?

–Sí, me conquistaron el mar, las algas y el tiempo, porque no hace mucho calor… Es el sitio ideal para mí.

–En su vídeo promocional sale una escuela de música de Gijón. ¿Cuál?

–Es la escuela de música Tchaikovsky, que el director es amigo mío y me abrió las puertas para grabar. Hace veinte años que no toco el piano, pero di clases de piano a niños pequeños en mi país.