Oxana: «No era mi plan ser famosa» Oxana, tercera finalista de 'MasterChef 6' de TVE. / RTVE Entró en 'MasterChef 6' para cumplir su sueño de ser cocinera profesional. «Quiero abrir una tetería en Gijón próximamente», dice la rusogijonesa, tercera finalista del 'talent' de TVE JESSICA M. PUGA Gijón Martes, 10 julio 2018, 20:12

Las quinielas la hacían ganadora de la sexta edición de 'MasterChef', pero la decisión final del jurado la colocó en tercera posición. Oxana Retinskaia, rusa de nacimiento y gijonesa de adopción desde hace quince años, conquistó al público del 'talent' culinario de La 1 de Televisión Española por su espontaneidad, talento y evolución. «Entré para cumplir mi sueño», dice poco después de la emisión de la gran final del concurso que cautivó delante del televisor a más de tres millones de espectadores y que ganó Marta.

–¿Cómo está?

–Bueno (Ríe). No sé describirlo. Muy muy feliz. He cumplido parte de mi sueño y ahora toca seguir trabajando.

–Cuando se empezó a emitir 'MasterChef 6', en abril, me dijo que quería ser cocinera profesional. ¿Sigue pensando igual?

–¡Claro que sí! Mi plan es seguir cocinando. Esto ha sido solo el principio.

–Quería aprender esa cocina que definió como «de otra galaxia». ¿Su estilo va a ser más Jordi Cruz que Pepe Rodríguez?

–No, mi estilo va a ser el de Oxana. No quiero seguir la forma de trabajar de nadie, sino crear mi propio sello.

–¿Cuál será el sello de Oxana?

–Dulce. Mi plan es abrir un salón de té, pero me queda mucho por aprender. Por el momento voy a estar un año trabajando y aprendiendo en uno de los complejos vacacionales que Catalonia Hotels & Resorts posee en República Dominican, haré varios cursos en el Basque Culinary Center y estaré en el Restaurante MasterChef y en los campamentos.

–¿Piensa abrir negocio en Gijón o ve su futuro fuera de Asturias?

–En Gijón, por supuesto. Agradezco muchísimo el apoyo que me habéis dado. He recibido muchísimas críticas buenas y cartas. Además, muchas personas me reconocían por la calle y me paraban para desearme suerte, darme ánimos y hacerse una foto conmigo. Tras recibir tantísimo amor y cariño, ¿cómo me voy a marchar? Seguramente todo esto me va a ayudar en mi trayectoria.

