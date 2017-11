El pasado televisivo de los concursantes de 'OT 2017' Roi, Amaia, Raoul... incluso una de las favoritas del público, Amaia, participó hace años en algún programa musical EL COMERCIO Gijón Miércoles, 22 noviembre 2017, 17:42

Se han convertido en uno más de la familia para los miles de seguidores que cada día se conectan al canal 24 horas de 'Operación Triunfo 2017'. Por sus voces, pero especialmente por su naturalidad ante las cámaras, los concursantes de la nueva edición del 'talent show' de La 1 han sabido ganarse a la audiencia. Aunque en su día pasaron desapercibidos ante el gran público, muchos de ellos tienen un pasado televisivo que ahora ha salido a la luz.

Roi Méndez

El gallego Roi Méndez consiguió salvarse esta semana de la nominación tras ser el elegido por la audiencia este lunes para permanecer en la academia del concurso. El concursante ya apareció en el pasado en televisión. Lo hico en el concurso 'My Camp Rock' de Disney Channel.

Mimi Doblas

La primera expulsada de 'Operación Triunfo 2017' ya se dio a conocer entre el público más joven. Muchos la recuerdan por su participación en 2010 en 'Fama Revolution'.

Amaia Romero

'Amaia de España', como ya la conoce buena parte de la audiencia del programa, ya sorprendió con su talento en el pasado en el programa 'El Número 1' de Antena 3.

Nerea Rodríguez

Nerea Rodríguez debutó sobre el escenario de 'Operación Triunfo 2017' con un tema de Disney, pero en el pasado ya desmotró que es una artista muy versátil. En 2014 pasó por 'La Voz Kids', donde interpretó 'Girls just want to have fun'. Aunque los tres coaches estuvieron tentados, la joven, que entonces tenía 14 años, no fue elegida por ninguno de ellos.

Mireya Bravo

Mireya Bravo tendrá que luchar el próximo lunes sobre el escenario para ganarse su continuidad en la academia de 'Operación Triunfo 2017'. La andaluza ya vivió en sus propias carnes lo que es pelear por una plaza en un 'talent' musical. Y es que la joven ya demostró su arte en 2015 en el programa 'Se llama copla' de Canal Sur.

Luis Cepeda

'La Voz' también fue el formato elegido por Luis Cepeda para introducirse en el mundillo de la televisión. Formó parte del equipo de Malú en la tercera edición, aunque se quedó a las puertas de los directos al caer en 'Las Batallas'.

Raoul Vázquez

Igual suerte corrió Raoul Vázquez. El benjamín del equipo de Melendi en la cuarta edición del exitoso formato de Telecinco terminó su aventura en el formato cuando llegaron 'Las Batallas'.