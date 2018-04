Paula Vázquez: «La Guardia Civil se aprovechó de mí para publicitarse» Enrique Cidoncha La presentadora de 'Fama a bailar' ha cargado duramente contra los agentes EL COMERCIO Gijón Viernes, 6 abril 2018, 21:05

Paula Vázquez ha concedido una entrevistaal diario El Mundo este jueves, en la que ha vertido duras acusaciones contra la Guardia Civil. La presentadora denunció en su día a un seguidor que la acosaba a través de las redes sociales y que, finalmente, fue detenido. Pues bien, la presentadora de 'Fama a bailar' ha asegurado que los agentes no actuaron hasta el inicio de su programa: «Era una denuncia de hace más de un año a un hombre que ya no me molestaba. La Guardia Civil no había hecho nada, pero justo el día que presentábamos el programa filtraron esta detención y mintieron diciendo que era una denuncia reciente. La Guardia Civil se aprovechó de mí para publicitarse. Ha sido muy oportunista y no volveré a recurrir a ella, sólo a la Policía».

Vázquez ha hablado también de los estereotipos televisivos relacionados con la mujer y ha hablado en concreto sobre la vestimenta de 'Supervivientes': «Solo una vez hice un programa en bikini, 'Supervivientes 2003', y desde entonces el estereotipo ahí sigue. Eso es puro machismo».

La presentadora ha adelantado además que «un día sacaré un libro y lo contaré, pero aún no tengo ganas de que me crucifiquen», refiriéndose a su larga retirada televisiva.