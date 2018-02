El rumor que persigue a Pelayo Díaz El 'it boy' ovetense vive uno de sus mejores momentos en el terreno profesional EL COMERCIO Gijón Miércoles, 14 febrero 2018, 23:05

Telecinco estrenó el año con unas mañanas renovadas. La cadena amplió la duración de 'El programa de Ana Rosa', trasladó 'Mujeres y hombres y viceversa' a las tardes de Cuatro y dio un lavado de cara a 'Cámbiame'. El espacio presentado por Carlota Corredera revolucionó el formato pasando a emitirse en directo, convirtiendo a Pelayo Díaz y Fiona Ferrer en jurado y dejando a Natalia Fervíu -que en cuestión de días abandonó el espacio tras una tensa discusión-, Cristina Rodríguez y Paloma González como estilistas.

Los cambios en el espacio no han cesado y recientemente el programa ha incorporado una nueva sección. En 'Cámbiame a domicilio' el equipo de estilistas, peluqueros y maquilladores que realizan los cambios en plató se desplazarán a domicilios particulares para transformar a quienes deseen modificar su aspecto.

Pese a todo, el programa no logra remontar las audiencias de la recta final de las mañanas de Telecinco y no ha logrado consolidarse por encima de los dos dígitos. Unos datos que no han hecho más que disparar las especulaciones sobre la posible cancelación del programa. Aunque hace meses que se rumorea con que Telecinco ya trabaja en el espacio que sustituirá a 'Cámbiame', la cadena lo descarta.