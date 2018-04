El polémico pasado televisivo de Romina Malaspina La argetina participó el año pasado en un reality chileno del que fue expulsada por agredir a otra concursante EL COMERCIO Viernes, 6 abril 2018, 21:10

Romina Malaspina tiene un pasado televisivo bastante polémico. El año pasado la joven argentina participó en el reality chileno 'Doble Tentación' para buscar el amor, pero fue expulsada tras agredir a otra de las participantes.

En el programa coincidió con rostros tan conocidos como Oriana Marzoli, Pascual Fernández o Abraham García. Entonces Romina y Melina se llevaban verdaderamente mal y después de que su enemiga le llenase la cama de mostaza, se inició una fuerte discusión que acabó con Romina agrediendo a su compañera, que acabó tirada en el suelo gritando: «Me tiró del pelo. ¡Que la echen!», mientras los demás trataban de calmarlas. La dirección del programa la expulsó inmediatamente.

Aquí pueden ver las imágenes del incidente:

Asimismo, en 2015 en 'Gran Hermano' Argentina, Malaspina tuvo distintas peleas con sus compañeros. De hecho una fuerte bronca con otra concursantes llevó a que varios compañeros tuvieran que separarlas. La producción del programa optó por cortar la emisión cuando fueron a separar a ambas concursantes después de varios gritos con insultos.

Ahora se han cambiado las tornas y ha sido ella la que ha sido atacada por Saray Montoya en 'Supervivientes' después, eso sí, de unas incesantes provocaciones para sacarla de sus casillas. «Anoche, en el lado salvaje, Saray, tras una fuerte discusión, manifestó una conducta inapropiada. Fue apartada del grupo y trasladada fuera de la playa».

Jorge Javier Vázquez conectó con la concursante al inicio del programa para comunicarle la noticia. «Sabemos que te han provocado, pero tu reacción ha sido desmedida. Has traspasado la línea. Lo sentimos muchísimo, pero estás expulsada». La ya exconcursante del 'reality' de supervivencia se limitó a decir que entendía la decisión. «He sentido desprecio, racismo, humillaciones... No tengo excusa, pero todos perdemos los nervios en algún momento».

«Me quedo con tu arrepentimiento», le trasladó el presentador. «Me da mucha pena despedirte. Nos veremos muy pronto en Madrid. Gracias», concluyó. El marido de Saray conoció la noticia en el plató. «Me he quedado de piedra, no se qué ha podido pasar», confesó en directo. La expulsión de Saray no será la única sanción por la discusión. Jorge Javier Vázquez anunció ayer que Romina Malaspina también será castigada por el tenso enfrentamiento.

Sin embargo, la reacción de Romina Malaespina fue «una auténtica decepción como concursante» para el presentador y para muchos seguidores más. La argentina aseguró en directo que Saray «le propinó varias patadas y me arrastró tres metros del pelo por la playa», algo que la dirección negó tajantemente.

«Eso no es cierto. No continúes por ahí. Estás mintiendo. No es cierto. La descripción que has hecho no se ajusta a la realidad, es una descripción exagerada. Ni hubo esa cosa de que te arrastró ni existieron las patadas. Es mentira. Radicalmente mentira. Si te propones que te peguen, al final una persona lo consigue. Si es buena haciéndolo», dijo Jorge Javier.