El primer beso de 'OT 2017' La pareja no se separa y los rumores son constantes ante las continuas muestras de cariño Domingo, 26 noviembre 2017

Los forofos de 'Operación Triunfo 2o17' siguen muy de cerca los pasos de los concursantes que aún permanecen en la academia del programa. La emisión en directo a través del canal 24 horas de lo que pasa durante cada jornada está permitiendo a los espectadores del 'talent' fantasear con posibles relaciones entre los 'triunfitos'.

Aitana y Cepeda fueron los primeros en acumular decenas de seguidores gracias a su interpretación del tema 'No puedo vivir sin ti' en la primera gala del programa. A ellos, les siguieron los rumores sobre un posible acercamiento entre Agoney y Ricky. Sin embargo, han sido Alfred y Amaia, los favoritos del público durante las últimas dos semanas, quienes están concentrando todas las miradas.

Su interpretación del tema 'City of Stars' conquistó a la audiencia y todo parece apuntar a que esta canción fue también el que prendió al mecha de su amor. La pareja no se separa desde entonces y los rumores son constantes ante las continuas muestras de cariño. El beso entre ambos llegó. Eso sí, como parte de un ejercicio durante una clase de Los Javis. Aún así, no ha dejado indiferente a nadie.