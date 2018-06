Cucarachas, mentiras y pescado congelado, la 'pesadilla' de Chicote en El Racó Maritim «Vicente, tienes ahí a un cliente esperando», dijo sorprendido el popular cocinero al ver el insecto EL COMERCIO Gijón Jueves, 21 junio 2018, 00:20

Pescado congelado a pie de playa. El programa 'Pesadilla en la cocina' visitó este miércoles el restaurante valenciano El Racó Marítim. Alberto Chicote vivió una de las experiencias más desagradables de la temporada al encontrarse con una cucaracha nada más poner un pie en el establecimiento. «Vicente, tienes ahí a un cliente esperando», dijo sorprendido el popular cocinero.

El menú del restaurante no mejoró la imagen del local. «Parece mentira que mirando al mar me den un chipirón de Tercera División». Y es que en la carta había pescado, pero nada fresco. Chicote se quedó alucinado con la manera de trabajar en cocina haciendo los arroces y la fideuà. Y calificó la paella de «chapucera». «El sitio está bastante dejado», concluyó.

El violento enfrentamiento entre el chef y el cocinero del Racó Maritim tuvo lugar a la hora de la comida, con el restaurante lleno de clientes esperando a ser atendidos. David, el nombre del cocinero, se empañaba en remover la paella, desoyendo los constantes consejos de Chicote. «Si no lo muevo se quema». A David no le gustó nada el tono del chef, ya que no entendió por qué «tiene que venir aquí alguien de fuera a pegar gritos en la cocina. Hay otras formas de decirlo».

Poco después, Iván le pidió a su cocinero que hiciera sitio para preparar una paella más, pero David dijo que era imposible. «¡Mientes como un bellaco!», saltó Chicote enfadadísimo. La tensión fue creciendo, llegando incluso a mediar el personal del establecimeinto, que tuvo que separlos.