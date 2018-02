Amaia, de 'Operación Triunfo', emocionada ante el recibimiento en Pamplona: «Estoy flipando» Reconoce que le haría ilusión tirar el chupinazo, pero apunta que «también hay gente que se lo merece mucho» EFE Pamplona Viernes, 23 febrero 2018, 22:32

Amaia Romero, ganadora de 'Operación Triunfo', se ha mostrado «emocionada» por el recibimiento que le ha brindado Pamplona este viernes, donde ha sido vitoreada por miles de pamploneses en la plaza Consistorial. Romero, que ha acudido a las 18 horas a una recepción oficial que le ha ofrecido el Ayuntamiento de Pamplona, ha asegurado que estaba «flipando». «Estaba preocupada por si iba a venir alguien, encima con el frío que hace», ha señalado.

La ganadora de 'Operación Triunfo' y representante de España en Eurovisión, que ha estado acompañada del también concursante Alfred García, ha acudido afónica al Ayuntamiento de Pamplona, por lo que no ha podido cantar, como estaba previsto. Sin embargo, sí ha interpretado al piano 'City of stars' y Alfred le ha acompañado con la voz. Durante la recepción, el alcalde de Pamplona ha ensalzado a Amaia Romero y ha destacado su formación musical en centros del Ayuntamiento de la capital navarra.

La ganadora de OT ha salido al balcón del Ayuntamiento, donde le esperaban sus fans. Se ha disculpado por no poder cantar debido a su afonía y se ha limitado a entonar un «gracias por venir». También ha pronunciado las tradicionales palabras del chupinazo de Sanfermines: 'Viva San Fermín, Gora San Fermín'.Después ha reconocido a los periodistas que le haría "mucha ilusión" lanzar el chupinazo, aunque ha reconocido que "igual hay que gente que es más apropiado que lo tire, o gente que también se lo merece mucho, como organizaciones sociales, pero me haría ilusión".

Amaia Romero se sentó al piano para interpretar 'City of Stars'. / EFE

Amaia Romero ha explicado que durante los meses que ha pasado en la academia de Operación Triunfo «sentía el apoyo de Pamplona». «Durante estos meses en la academia habéis visto que yo me siento muchísimo de Pamplona y le tengo muchísimo cariño a esta ciudad», ha destacado. Aunque ha ido a la recepción con unas palabras anotadas para intervenir en la recepción, ha explicado que «todo lo que he dicho lo siento de verdad, no lo estoy leyendo literalmente».

Durante el acto, Amaia Romero ha explicado que «la música ha sido mi gran pasión y sobre todo el piano». «También me gusta muchísimo cantar, desde que era pequeña, gracias a toda mi familia también porque al final siempre han estado ahí y he estado siempre rodeada de música, tanto por la familia de mi madre como por la de mi padre», ha explicado. Por su parte, el alcalde le ha felicitado por su trayectoria en el programa de televisión y le ha dado las gracias por la imagen de cariño que ha trasladado de la ciudad de Pamplona.

Las palabras han dado paso a la música, ya que en el Salón de Recepciones se ha instalado un teclado en el que Amaia Romero ha interpretado 'City of stars'. Después de interpretar este tema, Amaia y Alfred han salido al balcón de la Casa Consistorial, donde numerosos fans abarrotaban la plaza. La ganadora de OT se ha disculpado en numerosas ocasiones por no poder cantar, aunque ha entonado un "gracias por venir" que ha sido aplaudido por la plaza.

Cientos de personas se han reunido ante el Ayuntamiento de Pamplona para ver a la ganadora de 'Operación Triunfo'. / EFE

Los fans también han coreado 'Amaia chupinazo, Amaia chupinazo', mostrando su deseo de que la pamplonesa dé inicio a los Sanfermines el próximo 6 de julio. La ganadora de OT ha respondido con un 'viva San Fermín' y después lo ha hecho con un 'gora San Fermín', pidiendo disculpas por no saber euskera y expresando su deseo de aprenderlo. Además, la cantante ha agradecido a los fans que han comprado las entradas para el concierto de la gira de 'Operación Triunfo' en Pamplona y ha apuntado que «son muy caras».

Alfred también se ha dirigido al público cantando una parte de 'Tu canción', el tema que interpretará con Amaia en el festival de Eurovisión, desencadenando la pasión entre los fans, que le han acompañado cantando desde la plaza. Después, ambos han vuelto al interior de la plaza Consistorial para continuar con la recepción en un ambiente más distendido. Los fans han seguido en las inmediaciones de la Casa Consistorial, en su puerta delantera y trasera, esperando a poder ver a Amaia y Alfred a su salida del Ayuntamiento.