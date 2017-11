Risto Mejide vuelve este domingo a Cuatro con lo nuevo de 'Chester' 06:05 Paloma Anderson será una de las invitadas de esta temporada. / Mediaset Jordi Mollá, Santiago Segura, Alba Carrillo, Michael Robinson, Jordi Cruz, Palomo Spain, Mila Ximénez, C. Tangana, Samanta Villar, Pilar Eyre, Joaquín Leguina, Edurne Pasaban y Nacho Duato, entre los primeros invitados EL COMERCIO Gijón Jueves, 23 noviembre 2017, 15:04

Si en su primera etapa fue 'Viajando con Chester' y en la segunda 'Chester in love', el sofá más popular de la televisión regresa a Cuatro este domingo, 26 de noviembre, con un título abreviado que condensa toda su esencia: 'Chester'. “Hacerse un 'Chester' ha pasado a convertirse en una expresión popular que resume perfectamente el espíritu que quisimos crear desde nuestro primer programa. Un ‘Chester’ es un entorno de conversación, de charla. Dos personas escuchándose, hablándose y cambiando ideas”, explica Risto Mejide.

“No es de extrañar que teniendo a un gran comunicador y publicista al lado como es Risto Mejide, este mueble haya adquirido una personalidad propia. Es justo que el programa lleve, por fin, su nombre: 'Chester'", añade Óscar Cornejo, director y productor ejecutivo del programa, junto a Adrián Madrid. “Cada domingo, hasta tres personajes conocidos en diversos ámbitos, hablarán y reflexionarán sobre un mismo tema desde su verdad, desde su experiencia, desde su vida. Tres puntos de vista a veces contradictorios, otras complementarios y en definitiva enriquecedores sobre una misma cuestión”, resume Risto Mejide. “Sé que no soy el más popular de la clase, ni mucho menos de la televisión, así que siempre agradezco de antemano la valentía de los invitados”. A partir del domingo, “el espacio de reflexión honesta y a calzón quitado” vuelve a Cuatro.

Los invitados

Los actores Jordi Mollá y Santiago Segura; la periodista y presentadora María Teresa Campos; la modelo Alba Carrillo; el comentarista deportivo Michael Robinson; el chef Jordi Cruz; el diseñador Palomo Spain; la colaboradora de ‘Sálvame’ Mila Ximénez; los cantantes C. Tangana y La Mari (de Chambao); los reporteros Antonio Pampliega y Samanta Villar; la escritora Pilar Eyre; el político Joaquín Leguina; la alpinista Edurne Pasaban y el bailarín Nacho Duato son algunos de los personajes que protagonizarán la tercera temporada del programa, producida por La Fábrica de la Tele. Todos ellos hablarán de miedos y de sueños, de hombres y de mujeres, de la belleza y de la libertad y hasta de la propia idea de España que cada uno tiene en su cabeza.

Además, por primera vez en su historia, Chester acogerá entre sus confortables costuras a un invitado de Hollywood. En este caso, invitada. Una mujer reconocida y reconocible en todo el planeta, mito erótico de una generación y auténtico icono televisivo: Pamela Anderson. La famosa ‘vigilante de la playa’ se sentará con Risto Mejide para charlar sobre su carrera interpretativa, la fama y sus consecuencias y el papel que su aspecto físico y su voluptuosa sensualidad ha jugado a lo largo de sus años en un mundo como Hollywood, que en 2017 se ha visto sacudido por decenas de casos de acoso y abusos sexuales dentro de la industria que han salido a la luz pública. La actriz incluso se manifestará respecto a la situación en Cataluña.

Todo el mundo merece un ‘Chester’ y a todo el mundo se le va a dar su espacio. Cómo lo utilicen dependerá de su predisposición a ser honestos Risto Mejide

“Todo el mundo está invitado a ‘Chester”, explica su presentador. “Políticos, artistas, presentadores de televisión o simplemente seres humanos. Da igual. Todo el mundo merece un ‘Chester’ y a todo el mundo se le va a dar su espacio, la voz y la oportunidad. Cómo lo utilicen dependerá de muchas cosas, pero fundamentalmente de su predisposición a ser honestos. El espectador ya no admite a la gente que no te mira a las gafas, o las conversaciones superfluas ni insustanciales sobre cosas que no le vayan a hacer pensar, reflexionar, enfadarse o lo que sea, en definitiva, reaccionar”.

Los invitados se sentarán con Risto y con Chester para debatir sobre cuestiones como los sueños y la muerte, la feminidad y la masculinidad, la belleza, la libertad, la verdad, la mentira y hasta sobre un asunto tan en candente actualidad como el concepto ‘España’. Y de nuevo, como sucede cada vez que alguien se sienta en este sofá, charlando y opinando sobre conceptos generales, todas estas personalidades terminarán por descubrir y mostrar capas de sus personalidades, detalles de sus vidas, curiosidades sobre sus pasados y deseos sobre sus futuros. “No todo el mundo está igualmente preparado para un ‘Chester’. Hay que venir preparado para dejarse sorprender, para desnudarse, para abrirse de verdad en la que quizás sea la charla más honesta que se puede realizar hoy en día en televisión. Son todos unos valientes”, afirma Risto.