Risto Mejide expulsa del plató a un invitado: «Yo con 'jetas' ni media»

Martes, 11 julio 2017

Tensión en el plató de 'All you need is love... o no'. El programa que presenta Risto Mejide, que este lunes recibió como invitado a Bigote Arrocet, vivió en una de sus últimas entregas uno de los momentos más tensos de su corta pero intensa existencia.

El motivo no fue otro que la actitud de José Luis, un joven de 23 años que acudió al plató del programa de Telecinco para declararse a su exnovia. Sus comentarios no pasaron inadvertidos a la audiencia y terminaron enfadando al propio Risto Mejide.

El motivo no fue otro que los ofensivos comentaros realizados por el joven en tono jocoso durante su presentación. «Cuando le estaba prometiendo que iba a volver con ella me enrollé con otra». El que fuera jurado de 'Operación Triunfo' no pudo aguantar y respondió: «Me pareces un poco jeta, te lo tengo que decir. No estoy aquí para juzgarte. No es el objetivo del programa. Estoy aquí para intentar ayudarte pero lo tengo muy difícil. Ya te veo, si con esa cara me lo dices todo», concluyó antes de invitarle a abandonar el plató.