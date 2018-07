Robin Wright habla, al fin, de Kevin Spacey: «No conocía al hombre» Robin Wright y Kevin Spacey, en una imagen promocional. La actriz de 'House of Cards' asegura que todo el equipo se entristeció por el despido del actor al ser acusado de abusos sexuales COLPISA / AFP Los Ángeles Martes, 10 julio 2018, 00:34

La actriz Robin Wright, coprotagonista junto a Kevin Spacey de 'House of Cards', dijo que todo el equipo se vio «sorprendido» y «entristecido» por el despido del actor de la serie de culto de Netflix tras acusaciones de agresión sexual. En una entrevista transmitida en la mañana del lunes por el canal estadounidense NBC, la actriz dijo que había tenido una relación «profesional» con Spacey, cuya carrera se fue a pique desde que fuera acusado de varias agresiones sexuales en Londres y Estados Unidos.

«Fuimos colegas, no socializábamos fuera del trabajo», ha explicado Wright. «No conocía al hombre, conocía su increíble talento». «Todos nos vimos sorprendidos, por supuesto, y en definitiva entristecidos por el anuncio de su despido de la serie», agregó. Las acusaciones contra el actor dos veces ganador del Óscar han surgido únicamente de hombres.

El actor Guy Pearce, que actuó con Spacey en la película 'LA Confidential' (1997), describió recientemente a la estrella como «un tipo sobón» y dijo que lo hizo sentir incómodo. Sin embargo, agregó que, a sus 29 años, había podido arreglárselas para «manejar la situación».

Kevin Spacey, quien cumplirá 59 años el 26 de julio, no ha sido imputado por la justicia ante ninguna acusación. Pero desde el comienzo del movimiento #MeToo, impulsado por las revelaciones sobre Harvey Weinstein en octubre pasado, ha sido objeto de más de una docena de señalamientos de asalto o acoso sexual.

Se iniciaron investigaciones contra al reconocido actor en Londres -donde dirigió The Old Vic Theatre entre 2004 y 2015-, Los Ángeles y Nantucket, un lujoso balneario cerca de Boston. A raíz de las primeras acusaciones de abuso en su contra, Spacey fue despedido en noviembre de la serie 'House of Cards', y eliminado de las escenas del último filme de Ridley Scott, 'Todo el dinero del mundo', donde fue reemplazado por Christopher Plummer.