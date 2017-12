Samanta Villar: «Si me hubieran avisado, habría dicho 'no' a la maternidad» Samanta Villar, en el 'Chester'. / MEDIASET La presentadora responde este domingo en el 'Chester' de Risto Mejide a las madres que la critican EL CORREO Viernes, 15 diciembre 2017, 10:36

En el próximo programa de 'Chester' del domingo, una de los invitados será la periodista Samanta Villar. La invitada se sentará en el sofá junto a Risto Mejide y explicará la situación del periodismo en la actualidad y, sobre todo, escuchará las opiniones de aquellas madres que no están de acuerdo con su libro.

A algunas de ellas incluso las escuchará en el plató. «Yo creo que esta sociedad no necesitaba de tu libro para concienciarse», le espetará durante el programa una de ellas. Villar, tras preguntarle si dormía bien por las noches, zanjará el debate con: «¿Sabes lo que es estar año y medio sin dormir?».

«Lo que yo vengo a contar es lo que no te han contado, que es esos momentos que te ponen al límite», sentenciará Villar. Aunque su confesión más dura llegará con la pregunta de si conociendo cómo es su vida tras tener un hijo, volvería a tenerlo. «Si a mí me hubiera venido mi madre y me hubiera dicho: ten en cuenta que al ser madre vas a cambiar de profesión, vas a dejar de ser periodista y vas a pasar a ser cuidadora, ¿lo quieres? Yo le digo que no». La presentadora añade: ¿Qué quieres que te diga, que ser madre ha sido la mejor experiencia de mi vida?