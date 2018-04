Saray, expulsada de 'Supervivientes 2018' por agredir a otra concursante «Sabemos que te han provocado, pero tu reacción ha sido desmedida. Has traspasado la línea. Lo sentimos muchísimo, pero estás expulsada» EL COMERCIO Gijón Jueves, 5 abril 2018, 22:56

Expulsión disciplinaria en la cuarta gala de 'Supervivientes 2018'. La dirección del programa ha comunicado este jueves a Saray su decisión de expulsarla del concurso por tirar de los pelos y pisar dos veces a su compañera de aventura Romina Malaspina. «Anoche, en el lado salvaje, Saray, tras una fuerte discusión, manifestó una conducta inapropiada. Fue apartada del grupo y trasladada fuera de la playa».

Jorge Javier Vázquez conectó con la concursante al inicio del programa para comunicarle la noticia. «Sabemos que te han provocado, pero tu reacción ha sido desmedida. Has traspasado la línea. Lo sentimos muchísimo, pero estás expulsada». La ya exconcursante del 'reality' de supervivencia se limitó a decir que entendía la decisión. «He sentido desprecio, racismo, humillaciones... No tengo excusa, pero todos perdemos los nervios en algún momento».

«Me quedo con tu arrepentimiento», le trasladó el presentador. «Me da mucha pena despedirte. Nos veremos muy pronto en Madrid. Gracias», concluyó. El marido de Saray conoció la noticia en el plató. «Me he quedado de piedra, no se qué ha podido pasar», confesó en directo. La expulsión de Saray no será la única sanción por la discusión. Jorge Javier Vázquez anunció ayer que Romina Malaspina también será castigada por el tenso enfrentamiento.