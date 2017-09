Las series que desaparecerán del catálogo de Netflix en octubre Títulos como 'The Walking Dead', 'Gossip Girl' o 'The Big Bang Theory' dejarán de estar disponibles en la plataforma en próximas fechas EL COMERCIO Gijón Martes, 26 septiembre 2017, 11:02

Decenas de series dejarán de estar disponibles en Netflix en las próximas semanas. Algunos de los éxitos más rotundos de los últimos tiempos desaparecerán del católogo del portal a lo largo del mes de octubre. Si usted es suscriptor y fan de series como 'Gossip Girl', 'The Walking Dead' o 'The Big Bang Theory' debes saber que no estarán disponibles a partir del próximo 18 de octubre. Estas son las series que irán saliendo del catálogo:

30 de septiembre:

‘The Big Bang Theory’, ‘El príncipe de Bel Air’, ‘Death Note’ y ‘La casa de al lado’.

10 de octubre:

‘The Walking Dead’.

14 de octubre:

‘The Heavy Water War’, ‘The story of Film’ ‘Heartland’ y ‘Lego: Friends’.

15 de octubre:

‘Raburein Kazenban’.

18 de octubre:

‘Battlestar Galactica’, ‘Prison Break’, ‘Miénteme’, ‘Terra Nova’, ‘The Dovekeepers’, ‘South Pacific’, ‘Yellowstone’ ‘Gossip Girl’ y ‘Strike Back’.