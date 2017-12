Sobera y 'Little Big Show' lideran la noche del viernes

SUBEN

-'Little Big Show': Últimamente parece que todo lo que toca Carlos Sobera se convierte en oro. Telecinco aprovechó el final de 'La Voz' para estrenar un nuevo espacio de entretenimiento protagonizado por niños. El programa congregó en torno al televisor a más de 1.900.000 espectadores, alcanzando un 12,7% de 'share'.

-'Gru 2, mi villano favorito': En estas fechas navideñas acostar a los niños siempre es una tarea complicada. Antena 3 apostó por el entretenimiento infantil y con la popular saga de dibujos animados consiguió un 10,6% de cuota de pantalla y reunir a más de 1.600.000 espectadores.

-'Mi gran noche': En una velada de datos discretos La 1 se quedó muy cerca de sus principales competidores. La película dirigida por Álex de la Iglesia y que cuenta con un destacado elenco de conocidos actores españoles (Mario Casas, Blanca Suárez, Rafhael...) se tuvo que conformar con un 10% de audiencia. 1.546.000 espectadores vieron la cinta.

BAJAN

-'Black butterfly': Cuatro apostó por una película de suspense en horario de 'prime time'. Pese a quedar relegada al cuarto puesto de la noche, el filme obtuvo un decente 8,1% de 'share' y 1.253.000 de espectadores.

-'Equipo de investigación': No fue la mejor noche para el popular programa de Gloria Serra. 'El crimen de la Guardia Urbana' no enganchó a la audiencia y La Sexta no alcanzó el millón de espectadores -910.000-, con un escueto 5,7% de cuota de pantalla.