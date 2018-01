Sonia Monroy lleva a su hermana a 'Cámbiame' y acaban discutiendo A la bailarina no le gustó que su hermana mayor hablara de su madre EL COMERCIO Gijón Domingo, 28 enero 2018, 13:37

Lo que parecía un encuentro entre hermanas de lo más emotivo acabó a la la gresca.

Sonia Monroy llevó al programa 'Cámbiame' a su hermana mayor Mari Ángeles. «Quiero que se parezca a mí», este era el mensaje y el ruego de Sonia Monroy.

Ocho años mayor que ella, Mari Ángeles comenzó a explicar su necesidad de un cambio radical de look. Su vida no había sido fácil debido a las costumbres machistas de su madre. Ante estos comentarios, Sonia la interrumpió bruscamente: «Deja de hablar de mamá y de nuestra infancia, eso aquí no lo tienes que contar».

El ambiente se fue caldeando y los estilistas enfadándose. «Sonia, la has traído tú, pero el cambio es para ella y queremos conocerla», le decía Cristina Rodríguez intentando hacerla entrar en razón.

Mari Ángeles logró explicar que durante años se había dedicado exclusivamente a su marido e hijos, algo que quería cambiar de una vez por todas. Sonia remató apuntando que «se casó a los 16 años, tiene tres hijos y ahora está separada. No se ha maquillado en su vida y ella quiere estudiar, pero yo quiero un novio para ella».

El cambio lo iba a llevar a cabo Natalia Ferviú, por eso, las hermanas Monroy se fueron con ella de compras intentando buscar el look más acorde con su personalidad. Pero Mari Ángeles volvió a sacar el tema de su madre, algo que no hizo nada de gracia a Sonia: «No, ahora corto la grabación yo. Estás contando todo lo contrario. No he venido aquí a un 'Sálvame' porque como sigas hablando de la mama o de tu vida me voy a enfadar». Ferviú intentaba, sin éxito, que la actriz se mantuviese al margen.

Carlota Corredera se mostraba indignada con la actitud de la cantante y actriz: «¿Voy a trabajar en algún programa donde Sonia Monroy no venga y la líe?».