Sophie Tatar, nueva 'tronista' de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Sophie Tatar. / Mediaset «Busco un chico gracioso, que me haga reír y que sea cariñoso conmigo», asegura Jueves, 28 diciembre 2017

Sophie Tatar, atractiva joven residente en Ibiza, estudiante de cine en París y expretendienta de Yera, llega a 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para incorporarse a su plantel de tronistas. A partir de este viernes 29 de diciembre, esta bella argentina emprenderá su búsqueda de pareja en el dating-show conducido por Emma García. Decidida a encontrar un chico que le haga sonreír, conocerá a los primeros candidatos que pretenden conquistar su corazón.

Gran apasionada de la moda, la música, el cine y el deporte, Sophie Tatar sueña con dedicarse profesionalmente a la organización de eventos. Esta atractiva joven de 20 años está «muy ilusionada con la aportunidad de encontrar el amor» que le brinda el dating-show. Activa e impulsiva, busca «un chico gracioso, que me haga reír y que sea cariñoso conmigo». En su nueva faceta como ‘tronista’ declara: «Me lo voy a tomar muy en serio. No quiero tomarle el pelo a nadie y si alguien no me gusta, voy a ser completamente sincera».

«Valoraré la personalidad de cada uno de mis pretendientes», asegura Sophie, una mujer que huye de los chicos tímidos y es incapaz de ceñirse a un único prototipo de hombre. Además, indica que para ella «la edad no es ningún un problema», ya que se considera «una chica madura que busca mantener conversaciones interesantes en las que me encuentre a gusto».