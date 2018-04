'Supervivientes' | Camen Gahona desnuda a Oriana Marzoli en directo En medio del plató la mujer de Chiquetete levantó la camiseta de la joven, que acabó con un pecho al descubierto EL COMERCIO Miércoles, 18 abril 2018, 11:57

Carmen Gahona y Oriana Marzoli, ¡menudo dúo! No hay gala de 'Supervivientes' que no protagonicen un 'momentazo' y ayer, obviamente, no fue la excepción. Con la mirada puesta en el fuerte temporal en Honduras que obligó a evacuar a los concursantes, el verdadero huracán se encontraba en el plató de Telecinco. Y es que, al nada más comenzar el programa un jueguecito entre Oriana y Carmen acabó un desnudo involuntario y un pecho de la joven al descubierto

Todo empezó cuando Jorge Javier se puso a comentar los estilismos de las colaboradoras. «¿Has visto lo que se han puesto?», dijo Gahona en ese mismo momento. Y, de pronto, en medio del plató, la mujer de Chiquetete levantó sin pudor la camiseta de Oriana y dejó al aire una teta, ya que no llevaba sujetador.

La italiana se tiró al suelo para acabar con el bochornoso momento. Y eso que la gala no había hecho más que empezar.... «No se ha visto nada», decía creyendo que las cámaras no habían captado el 'destape'.

Pero lo cierto es que sí se le vio y acabó causando, como era de esperar, un gran revuelo en las redes sociales. Muchos espectadores de 'Supervivientes' no dudaron en criticar duramente al programa por reírse de un momento tan incómodo, provocado contra la voluntad de la joven. Sobre todo, clamaban contra la actitud de Carmen Gahona, a la que tachan de irrespetuosa y maleducada por haberle levantado la ropa sin su consentimiento.

Aquí está el momento: