Supervivientes 2018: lista de concursantes confirmados y posibles Telecinco calienta motores del 'reality' tras el fracaso de la última edición de 'Gran Hermano' EL COMERCIO Gijón Martes, 16 enero 2018, 00:09

Después del fracaso de la última edición de 'Gran Hermano', cuyos bajos niveles de audiencia llevaron a Telecinco a cancelar la emisión de 'Gran Hermano VIP', la cadena se encomienda ahora a 'Supervivientes'. El 'reality' de superviviencia regresará próximamente a la parrilla de programación con una nueva edición y nuevos concursantes.

La cadena ha puesto a funcionar la maquinar y ya se han confirmado los primeros nombres de los que serán los concursantes de la edición de 2018. María Lapiedra visitó Honduras el año pasado como 'fantasma del futuro'. Es el primer nombre confirmado por la cadena. Al suyo, podría sumarse en las próximas semanas el del periodista del corazón Gustavo González. Mark Hamilton, el tercero en discordia del triángulo amoroso que ha revolucionado el mundo del corazón, también suena como posible superviviente.

No podía faltar tampoco un personaje del entorno de Belén Esteban. Hasta la isla podría viajar este año uno de sus ex. Fran Álvarez aseguró recientemente en una entrevista televisiva estar listo para enfrentarse al reto. También participaría en esta edición Alejandro Albalá, el ex de Chabelita.

Otros nombres que suenan los de los profesores de 'Operación Triunfo' Javier Ambrossi y Javier Calvo, Isaac y Ferre de 'Super Shore 3', la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' Alyson Eckmann, Kiko Matamores y Makoke y la presentadora Ares Teixidó.