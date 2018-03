'Supervivientes 2018': El motivo que impide a Maite Galdeano defender a su hija Sofía Suescun

La controvertida Maite Galdeano no defenderá a su hija Sofía Suescun en las galas de 'Supervivientes 2018'. Ella misma ha querido contar los motivos de su ausencia en los platós de Telecinco a través de las redes sociales.

Todo se debe a una grave enfermedad que le ha sido diagnosticiada recientemente y que no le permite salir de casa. «Tengo la fibromialgia más grande del mundo, hernias a nivel lumbar y cervical. Además, me han diagnosticado depresión», explicaba la de Pamplona. Quien sí ha estado en las primeras emisiones del programa es su actual pareja y ex de Chabelita, Alejandro Albalá.

Así daba la noticia la propia Galdeano en un entrevista para 'A la caza del kiwi': «Lo siento mucho chicos, fans (...) Tengo que daros una mala noticia. Estando en las circunstancias que estoy, de momento, no voy a ir al plató a defender a mi hija, lo que más quiero en el mundo entero». En su lugar, el encargado de acudir en defensa de la concursante será el hermano de esta: «Os adelanto que irá su hermano Cristian. Lo va a hacer bien, va a intentarlo por lo menos. Para mi es un crío, pero bueno, siempre digo el crío. Es un chico tímido, no tiene nada que ver conmigo. Pero por tímido que sea, la va a tener que defender y va a tener que soltarse a hablar. Lo pasará mal el primer día pero espero que los siguientes esté más cómodo y así también le podáis conocer», comentaba Maite.

No obstante, Galdeano ha mostrado su plena confianza en su hija como superviviente. «Yo en mi niña siempre tengo confianza, es valiente y echada para adelante. Esto le viene todo desde la educación que le ha dado la Maite, por supuesto». No se muestra preocupada por las vivencias de su hija en la Isla de Supervivientes ya que «la he educado rectamente y lo tiene que demostrar».