Supervivientes 2018 | Raquel Mosquera, evacuada de 'Supervivientes' Raquel Mosquera se encontraba mareada y con la tensión muy baja. / Telecinco La peluquera sufre una indisposición, Isabel Castell fue la expulsada y Sofía y Logan vuelven a 'tontear' en el reality de Telecinco JOSEBA FIESTRAS Viernes, 27 abril 2018, 10:31

Muy débil, mareada y con la tensión por los suelos, Raquel Mosquera parecía un zombie caminando por la playa, tratando de mantener las apariencias porque, ante todo, quiere seguir en Supervivientes. La peluquera hizo un sobresfuerzo durante una de las pruebas y le pasó factura. «Estoy muy floja, sin fuerzas y con mucho dolor de cabeza», le explicaba al doctor que acudió a la isla para atenderla. Y el galeno, viendo el panorama, decidió llevársela para tenerla más controlada.

Jorge Javier Vázquez quiso tranquilizar a los familiares de la aventurera, «ya se encuentra mejor y continúa en observación médica», explicó. Y para refrendar sus palabras conectaron en directo con la viuda de Pedro Carrasco que recibió a las cámaras con una sonrisa en la boca y bastante recuperada. «Estoy mejor, me han atendido fenomenal y ya casi me he curado», aseguró enérgica. La protagonista de la noche definió su estado: «Tenía vértigos y me caía, pero hoy ya me véis, ¡estoy como una rosa», zanjó. Tan sana se encontraba que no se explicaba por qué no la habían dejado volver con su equipo para participar en la prueba de líder, «por mi estaría ahí», expresaba ante un sorprendido Jorge Javier, que le espetó: «¡Mira que eres cabezona!».

De momento, Mosquera seguirá apartada de sus compañeros. «Hay que hacerle analíticas más exhaustivas y los médicos tomarán una decisión en los próximos días», informó el comunicador. Pero ella no es la única lesionada, el Maestro Joao tiene un hombro a la virulé, aunque a él no ha hecho falta desalojarlo. A pesar de su lesión, el vidente pesca unos peces de campeonato, aunque luego resulta que están envenenados y no pueden comérselos. Lo que debe tener estropeado de verdad es su talento adivino, porque auguró que la expulsada de la velada sería Melissa Vargas y fue Isabel Castell la que sufrió la condena. La economista madrileña fue la elegida por el público para abandonar definitivamente el formato y se marchó triste, «pero muy contenta con la experiencia», dijo.

Las broncas continúan en Honduras, aunque parece que Sofía se ha relajado y le ha cedido el testigo a Francisco, que está a la gresca con todo el mundo. Entre sus ronquidos nocturnos y sus bufidos diurnos, el cantante se está granjeando la enemistad de propios y extraños. Por otro lado, Mayte Zaldívar, la segunda expulsada de esta edición, llegó a plató con exclusivas bajo el brazo. Según la exmujer de Julián Muñoz, Sofía Suecun y Hugo Paz habían mantenido relaciones sexuales la noche que los desalojaron de la isla por culpa de una tempestad. «Escuché los ruidos que hacía la cama de madrugada y unos susurros», soltaba la más veterana del concurso para deleite del presentador, que no dudó en conectar en directo con la palapa y preguntar a los protagonistas del rumor por su veracidad. Entre risas nerviosas, Sofía argumentó que el ruido se debía (¡otra vez!) a los ronquidos de Francisco. «Movía la cama para despertarle y que parara», razonaba la joven, aunque su aclaración no contentó del todo al conductor del programa.

Hugo no parece ser el objetivo de la ganadora de 'Gran hermano 16', a tenor de los 'tonteos' que vuelve a tener con Logan. Después de un periodo tenso, la joven participante ha vuelto a acercarse a Mister Global España, que la ha recibido con los brazos abiertos. «Lo nuestro es una amistad especial», difumina la parejita para evitar líos. Por lo demás, Melissa Vargas, Alberto Isla, Hugo Paz y Francisco son los nominados de esta semana.