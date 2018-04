'Supervivientes 2018' | Saray Montoya, endeudada Saray Montoya, durante su participación en 'Supervivientes 2018'. / TELECINCO Una persona cercana a la concursante del reality, confiesa en 'Socialité' que le debe 2.400 euros desde hace más de dos años EL COMERCIO Gijón Domingo, 15 abril 2018, 22:04

El programa 'Socialité', conducido por María Patiño, ha conseguido unas declaraciones de alguien muy cercano a la concursante de 'Supervivientes 2018' Saray Montoya, protagonista de una expulsión disciplinaria, en las que asegura que esta «tiene muchas deudas» y le «debe mucho dinero».

El espacio televisivo ha emitido este domingo la grabación de una conversación telefónica entre el equipo de 'Socialité' y dicho confidente en la que el protagonista aseguraba que Saray «tiene la cara un poquito dura» por haber salido «en un programa de televisión diciendo que no tiene deuda ninguna cuando es mentira».

El interlocutor ha señalado además que la ya exconcursante de 'Supervivientes 2018' tiene una deuda con él por un importe de 2.400 euros que corresponden a unos vestidos de novia que este le dejó a Saray. «Nosotros tenemos una tienda de novios y ella vino un día a pedir y ver los trajes», explicaba. Después de dejarle los trajes para que ella los vendiera y tras no obtener el resultado deseado, el confidente le ofreció a Saray la posibilidad de devolverle los vestidos que no había conseguido vender, pagándole la deuda pendiente aunque, según la fuente,la matriarca de los Montoya no ha llegado a saldar dicha deuda a día de hoy y tras «más de dos años».