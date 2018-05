'Supervivientes 2018' | Sofía arremete contra Logan: «Es el típico machorro que sabe de todo» TELECINCO La concursante se ha cabreado con el grupo por el comportamiento tienen con el asturiano EL COMERCIO Gijón Jueves, 3 mayo 2018, 23:55

La octava gala de 'Supervivientes 2018' ha empezado con pelea y varios frentes abiertos. Sofía Suescun ha echado en cara al grupo de concursantes la actitud que muestran hacia Logan, del que ha dicho que «es el típico machorro que sabe de todo». La superviviente se quejaba de que todos preguntasen al asturiano y lanzaba una advertencia a Melissa: «No tienes que depender de la voz cantante de Logan, es uno más». La respuesta del modelo ovetense al enterarse no se hizo esperar: «Me fastidia no que hablen de mí sino que lo hagan a las espaldas».

Pero no ha sido esta la única trifulca del reality de supervivencia, ya que Sofía ha protagonizado otra guerra, esta vez con Sergio. Suescun ha roto su relación de amistad con el influencer tras uhna conversación entre ambos que no ha concluido como ella pretendía. «Me he sentido muy traicionada por Sergio, me ha dolido, me puse a llorar y todo. Yo hablé con él con el objetivo de que se viniera arriba y él lo utilizó contra mí», aseguraba la exconcursante de 'MYHYV'.