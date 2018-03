Alejandro Albalá corta en directo con Sofía Suescun en Supervivientes Sofía ha declarado desde la isla que Alejandro no es el amor de su vida. / Telecinco Tras la visión de una pieza en la que la joven duda de su amor por su novio y tontea con Logan, el muchacho pide la palabra y rompe su relación JOSEBA FIESTRAS Miércoles, 28 marzo 2018, 10:25

Se veía venir. Tanto que hay quien sospecha que todo es un montaje desde el principio. El caso es que la última entrega de 'Supervivientes' empezó tarde (España le estaba dando una tunda futbolera a Argentina), pero con mucha garra. El primer vídeo que ilustró el programa narraba un encuentro de Sofía Suescun con Logan. «Qué bien hueles», acertó a decir el náufrago ante el arrumaco de la muchacha. Y ella, cual quinceañera, soltó un «te como» que arruinó su noviazgo español. La pieza continuó con el aventurero subiéndose a una palmera para ver a la chica en su retiro, y Melissa dio la puntilla al comentar la jugada: «Mira, parece Romeo y Julieta. Yo creo que cuando salgas de aquí vas a tener algo con él. A ti te pega más un Logan que un Albalá».

El regreso al plató fue un drama que no superan ni en 'Pasión de gavilanes'. Alejandro Albala, con cara de circunstancias, pide permiso para levantarse y se encamina al centro del escenario. Jorge Javier Vázquez, viendo venir la tragedia, se separa astutamente: «Es que vas a salir en todos los zappings», advierte. Y comienza la confesión. «Sinceramente, no puedo aguantar más –revienta el novio despechado- Ni siquiera me ha enviado un mensaje de aliento en todo este tiempo. Me desligo totalmente de la defensa de Sofía. Creo que hasta hoy he dado la cara como he podido, defendiendo incluso lo indefendible, pero esto ya es demasiado. Mi relación con ella también está acabada. Hasta aquí hemos llegado. Doy por rota la relación». Si en ese momento se congela la imagen, suena una fanfarria emocionante y salen los títulos de crédito, el cliffhanger iguala a cualquiera de los de ‘Falcon Crest’.

Alejandro Albala tras declarar que rompía su relación con Sofía. / Telecinco

Lo malo es que en Telecinco alargan el ‘culebrón’ hasta que el cuerpo aguante. Los tertulianos comienzan a opinar como si les fuera la vida en ello. El hermano de la novia abandonada apela al mayor espectáculo del mundo («¡Vaya circo estás montando!», le recriminó a su ex cuñado). Y hasta la exmujer del ofendido, Isa Pantoja, reconoce que le entiende, aunque solo «un poquito».

Mirando ya a la próxima temporada de la telenovela, el presentador se interesó por si, cuando la concursante regrese de Honduras, se podría reconducir la relación. «Lo dudo mucho», respondió él dejando puertas abiertas a posibles continuaciones. Y los de ‘Supervivientes’, que son más astutos que Maquiavelo en ‘Gran Hermano’, enseñan el as que tenían en la manga: otro vídeo en el que Sofía suelta más ‘veneno’. «En realidad, no lo puedo considerar mi novio con solo tres meses de relación. Empecé con él de rebote y yo se que no es el amor de mi vida», reconoció ante sus amigas ‘isleñas’. «Pues aquí hay uno que te hace tilín», apuntó Saray Montoya cual serpiente mostrando una jugosa manzana. La vuelta a los estudios madrileños no fue tan intensa como la anterior, a fin de cuentas la pareja ya había roto. «¡Madre mía! Esto debe de ser un virus porque nos estamos separando todos», ironizó Jorge Javier zanjando el tema.