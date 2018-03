'Supervivientes' descubre al lector de culos El maestro Joao predice el futuro de sus compañeros a través de las nalgas. / Telecinco. Uno de los concursantes se aventura y predice el futuro de sus compañeros a través de sus glúteos JOSEBA FIESTRAS Lunes, 26 marzo 2018, 09:30

Los hay respingones, caídos, flaneros o carpeteros, pero el tamaño o la forma no importan a la hora de predecir el futuro. 'Supervivientes' cuenta con un concursante que adivina el porvenir en los traseros. El Maestro Joao sorprendió al personal de la isla leyendo los culos de María Jesús Ruiz y Romina Malaspina. Mucho se tienen que aburrir la andaluza y la argentina para seguirle el juego al futurólogo, que aprovechó un baño playero para acercarse a las dos mujeres y asombrarlas con su inusual forma de pronosticar el mañana.

Como quien no quiere la cosa, el brujo se acercó primero a la ex Miss España y se fijó en que había un poquito de desigualdad entre sus nalgas, «lo que quiere decir que tu vida se va a dividir en dos partes», soltó a bocajarro y sin anestesia. Y no se quedó ahí, se ve que el pandero de la modelo tenía más que decir y el profeta vaticinó que iba a tener dos hijos. ¡Toma del frasco, Carrasco! Malaspina, intrigada por el quehacer del mago, también se dio la vuelta para que predijera a gusto y el medium presagió larga vida a la modelo y, ya más concretamente, que iba a ser madrina en una boda. Esa escena la cogen Los Morancos y sale oro.

La guasa no frenó. Logan, que pasaba por ahí, fue requerido por las mujeres para que el Maestro Joao lo analizara por detrás y, remangándose convenientemente el bañador, enseñó los mofletes y el clarividente vió allí que el muchacho era un aventurero, que le iba a costar «echar el ancla en algún sitio» y, para rematar la jugada, le predijo un romance inminente.

Sandra Barneda, alucinando con el espectáculo, le preguntó desde Madrid al quiromántico si existía la 'culomancia' y éste, ni corto ni perezoso, asintió y comentó que «hay mucha gente que lo practica porque se pueden leer todas las partes del cuerpo», aseveró. Y se lanzó al ruedo: «Si me dejáis, lo haré en plató», soltó. Pero la propuesta no sedujo a la presentadora que la rechazó cortesmente.

El futurólogo asegura en su web que nació vidente, «y tocado por la gracia de poder quitar el mal de ojo». Si no fuera porque normalmente estos personajes buscan la forma de aprovecharse de la necesidad o desesperación de las personas para sacarle los cuartos, la cosa tendría su gracia. ¿Se imaginan un programa de esos que van a las tantas de la madrugada con un embaucador leyendo culos a destajo? Igual estamos ante un nuevo formato de éxito. Me lo apunto por si acaso. Y si hay que rellenar horas, seguro que en el trasero de Kim Kardashian este señor puede leer el Quijote.

Por lo demás, en 'Supervivientes' siguen las distintas tramas. Saray Montoya le pidió perdón a Mayte Zaldívar y ahora parece que son amiguitas; Sofía Suescún sigue prendada por Logan lo que causa zozobra en su novio Alejandro, que sigue discutiendo sin pausa con Isa Pantoja en los platós; Melissa Vargas continúa 'asilvestrada' en El Mirador, esa especie de plataforma de madera que le separa del resto (aunque ahora comparte 'casa' con Sofía y Saray, a las que sus compañeros han elegido como peores 'Supervivientes'); y el cantante Francisco ronca más que Chewbacca con resaca. De resistencia física, aventuras indómitas o pruebas valientes ya hablaremos otro día.