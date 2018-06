'Logan' sobrevive

Estudiante de Economía, amante del deporte, sobre todo como jugador de fútbol -llegó a jugar en las categorías inferiores del Real Oviedo- y profesor de pádel, Daniel Sampedro, 'Logan', fue opositor al cuerpo de Bomberos. Nacido en Oviedo, trabajó como modelo y fue Míster Global España 2017, quedando además en quinta posición en la competición mundial de ese concurso de belleza. Y de ahí, a 'Supervivientes 2018', que a sus 26 años le presentó como «el hombre más guapo de España». Y entre tanto famosete, pocos le daban posibilidades. Pero ahí lo tienen, catapultado a la final del concurso, emocionado después de haber recibido la última prueba algunas de sus pertenencias y una carta de la familia .

«Al abrir la maleta me sentí por unos segundos en Asturias», decía 'Logan' mientras olía algunas de las prendas en la víspera de la primera parte de la final, que acaba hoy dando a conocer al ganador del concurso. «Nunca me imaginé echar tanto de menos un peine o una colonia, ahora lo pienso y son como una bendición», explicaba. Emocionadísimo, el concursante, leyó la carta, en la que sus familiares le decían lo orgullosos que estaban de él: «Ya voy a poder ir a pescar en barco con mi padre sin que me eche la bronca», reía el joven modelo. Los especialistas en este tipo de programas no le dan como favorito. Pero tampoco esperaban que llegase tan lejos este joven apuesto al que llaman 'Logan' desde pequeño porque, para Carnaval, el de Lobezno era su disfraz favorito.

Pero, ¿cómo ha logrado un personaje apenas conocido llegar tan lejos? Pues básicamente, por sus aciertos. Acercarse a Sofía Suescún, una de las grandes favoritas y con gran popularidad desde el inicio del programa, fue uno de ellos. Siempre hubo buena química entre ambos, aunque también tuvieron altibajos. Otro acierto -buscado o no- fue hacerse íntimo de Sergio Carvajal, otro de los favoritos de la audiencia. Pero, sobre todo, tal y como él mismo defiende en su alegato para hacerse con el título, mostrarse siempre amable, dia'Logan'te, trabajador e implicado con el grupo. «He mostrado todas mis caras y he hecho amistades de verdad», resumía el concursante asturiano. «Me considero un superviviente muy completo que no para de crecer y evolucionar, he demostrado que todos los días puedes ir aprendiendo. He mostrado cómo soy a todo el mundo, soy superviviente. Ya me conocéis, ahora solo falta ganar», animaba a sus seguidores en el alegato previo a la final.

La designación del ganador estará en manos de la audiencia, que será quien dedica quién se lleva los 200.000 apetitosos euros del premio entre los tres supervivientes que quedan. Como siempre, la gala estará conducida por Jorge Javier Vázquez y la asturiana Lara Álvarez, que fue recibida anteayer en Madrid por su hermano Bosco, puesto que la fase final -la emitida anoche y la de hoy- se rueda en Madrid, después de una larga temporada del equipo y los concursantes en Honduras.