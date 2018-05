'Supervivientes' | El tenso reencuentro entre Romina Malaspina y Saray Montoya «Todo lo que pasó o hice fue por algo» EL COMERCIO Gijón Viernes, 25 mayo 2018, 11:24

Casi dos meses después de uno de los momentos más bochornosos de la presente edición de 'Supervivientes', las protagonistas volvían a verse las caras. Romina Malaspina entraba en plató guerrera y con varias cuentas pendientes y como era de esperar el reencuentro con Saray Montoya fue de lo más tenso.

Tras ver un vídeo resumen del paso de la argentina por el concurso, Jorge Javier Vázquez le preguntaba que si se arrepentía de algo de lo que había pasado en la isla. Y Malaspina respondía con un contundente no. «Todo lo que pasó o hice fue por algo», sumaba. El público se fundió en abucheos tras ver que la actitud de la superviviente era igual de chulesca que en Honduras.

Entonces volvimos a ver las imágenes de su fuerte enfrentamiento con Saray, que no dudó en dejarle las cosas claritas. «Yo, aunque no lo escuchases, te pedí perdón pero aquí en mi país si no te arrepientes de nada, no hay perdón ninguno», sentenciaba visiblemente enfadaba.

La cara de Romina Malaspina pasó de la sonrisa a la angustia, aunque decidió recular. «Obviamente de la provocación sí me arrepiento», comentaba Romina antes de que Jorge Javier intentase poner paz entre las dos, sin mucho éxito. «Lo que pasa en la isla se queda en la isla», explicaba la argentina. «Ya, está muy bien lo que dices, pero yo me fui de la isla por tu culpa», replicaba Montoya.

Obviamente en la gala de ayer dejaron claro no serán amigas nunca. El presentador no quiso alargar el momento e invitó a las dos a que tuviesen una conversación fuera de cámaras para limar sus asperezas y aclarar todo lo sucedido.