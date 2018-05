La dictadura de Terelu Campos: así 'humillaba' a sus compañeros Algunas personas que compartieron etapa en Telemadrid con la hija de María Teresa Campos aseguran que que era una «prepotente y mandona» EL COMERCIO Gijón Jueves, 31 mayo 2018, 23:22

Terelu Campos no pasa por su mejor momento. La colaboradora de 'Sálvame' vivió este miércoles una de sus tardes más complicadas en el plató del programa de Telecinco. El espacio decidió destapar los secretos de un pasado algo más oscuro, invitando a compañeros de la hija de María Teresa Campos durante su etapa al frente del programa 'T de Tarde'.

La malagueña dirigió el magacín de las tardes de Telemadrid entre 1997 y 2004. Sus compañeros en el programa relataron en 'Sálvame' que era una «prepotente y mandona». Según su versión, Terelu acostumbraba a pedir que la esperasen en plató con cigarrillos encendidos, que le abriesen los yogures y le tuvieran preparadas unas zapatillas para las pausas publicitarias.

A la colaboradora no le sentaron nada bien tales acusaciones. «Me lo daban y luego me limpiaban la boquita», dijo irónica. «Mi implicación en el programa era al 100%. Algunas personas que pertenecen a la dirección han sido directores de aquel programa y saben mi entrega. Yo no llegaba a la una y me maquillaba. No lo he hecho nunca. Y ni siquiera aquí cuando me han dejado presentar», se defendió. Fue Kiko Hernández el encargado de darle la réplica. El exconcursante de 'Gran Hermano' recordó que incluso los sindicatos de la cadena llegaron a darle un toque.