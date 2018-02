Toñi Moreno se derrumba en directo en 'Viva la vida' Momento en el que Toñi Moreno se emociona ante las palabras de Andrés Aberasturi. / TELECINCO La presentadora no pudo contener las lágrimas mientras entrevistaba al periodista Andrés Aberasturi EL COMERCIO Gijón Domingo, 25 febrero 2018, 22:58

Toñi Moreno no ha podido contener las lágrimas este domingo en el programa de Telecinco 'Viva la vida', mientras entrevistaba a Andrés Aberasturi. Ambos rememoraron durante su charla la entrevista que Risto Mejide realizó al periodista en 'Chester', cuando confesó la parálisis cerebral que sufre su hijo.

La presentadora del espacio televisivo le recordó el libro que Aberasturi escribió bajo el título de 'Cómo explicarte el mundo, Cris', asegurando que aún no lo había leído, aunque le gustaría. El periodista le lanzó una advertencia: «No lo leas, porque vas a llorar». «Es muy duro, porque intento explicar la realidad sin edulcorar», añadió.

Aberasturi siguió relatando el calvario personal que viven muchas personas con discapacidad acerca de las que, según él, no se habla. «He escrito el libro para reivindicar que esa gente existe y que tienen derecho a una vida digna. Y con ese libro quiero gritar, en voz baja, pero gritar, lo que ellos no pueden decir», afirmó.

«No valen las palabras bonitas. Me dicen: '¿y lo que has aprendido?'. Yo no quiero haber aprendido nada del sufrimiento de mi hijo. ¿Cómo voy a querer yo aprender nada del sufrimiento de mi hijo? En absoluto», concluyó Andrés Aberasturi.

Fue en ese preciso momento cuando se produjo un extenso silencio ya que Toñi Moreno se derrumbó y comenzó a llorar.

Las redes sociales se han hecho eco de este momento, apoyando y compartiendo las lágrimas de la presentadora de Telecinco, sobre la que han publicado varios comentarios alabando la entrevista.

