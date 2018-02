Toñi Moreno revela el momento más oscuro de su pasado La presentadora de 'Viva la Vida' sorprendió a la audiencia con una declaración mientras entrevistaba a Enrique San Francisco EL COMERCIO Domingo, 11 febrero 2018, 20:57

Toñi Moreno ha vuelto a ser protagonista tras revelar en directo el momento más oscuro de su pasado. La presentadora del programa de Telecinco 'Viva la Vida' sorprendió a la audiencia con una declaración mientras entrevistaba a Enrique San Francisco

Moreno le preguntó a su invitado si había estado alguna vez en el calabozo, algo que terminó admitiendo: «Yo he estado en los calabozos de Plaza de Castilla». Y añadía: «Yo he sido socio honorífico. No es que haya matado a nadie ni nada de eso. Lo que ocurre es que yo pasaba de las citaciones del juez, y si haces eso inmediatamente te ponen en busca y captura. Llegué a pasar por el calabozo unas 6 veces. Me trataban muy bien, la verdad… ya me conocían».

Pero la gran sorpresa llegó de la mano de la presentadora que no dudó en admitir que ella también estuvo entre rejas. «Lo mío fue en Bolivia. Yo estaba trabajando y en un momento tuve que esconder una batería de una cámara, así que me la escondí ahí… ahí abajo… en mis partes. Pero me la pillaron».