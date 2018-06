Tremenda bronca de Carlos Lozano y su ex en 'Sálvame' El presentador sale al paso de las declaraciones de Miriam Saavedra tras tres meses sin salir en televisión EL COMERCIO Gijón Domingo, 10 junio 2018, 11:54

Los mircrófonos de 'Sálvame Deluxe' captaron este sábado la «entrevista definitiva» de Carlos Lozano, que tras tres meses sin aparecer en la pequeña pantalla eligió el programa que anoche conducía María Patiño para zanjar la polémica que mantiene con sus exparejas Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, cuya posible infidelidad acabó con su colaboración en el show de Telecinco.

Lozano ha dado la cara después de conocer que Hoyos emprende medidas judiciales contra Saavedra, que no ha ocultado detalles de su relación con el presentador en sus continuas apariciones en la televisión, lo que ha encendido los ánimos. De hecho, llegó a espetarle que «estás en televisión porque hablas mierdas de mí» y que «el ansia de querer salir en televisión te ha llevado a la locura».

El presentador se confesó «decepcionado» por cómo han salido las cosas, ya que, según, dijo sigue enamorado. Por eso, aclaró que si las apariciones televisivas de su ex y sus declaraciones «hubieran sido una vez, se podría haber perdonado, pero no ha parado. Estoy descolocadísimo con el comportamiento de Miriam» dijo Lozano, quien recalcó: «No se puede ir diciendo por detrás que me amas, que quieres estar conmigo… Y después salir a la televisión y hacer lo que haces».

«Yo veo aquí a un hombre herido y decepcionado que habla desde el dolor», afirmó María Patiño intentando poner un poco de cordura en el combate. «Es posible que haya actuado de una manera bastante impulsiva y lo reconozco –dijo la aspirante a actriz desde el portal de su casa-, pero si él quiere humillarme en público que lo haga». Lozano zanjó el cara a cara con un sentido: «Hoy por fin he abierto los ojos. Que te vaya bien en la vida, bonita».