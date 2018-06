Sorpresa y rechazo en Twitter por el acoso que ha sufrido una reportera durante el Mundial de Rusia 2018 María Gómez, periodista de Mediaset ha publicado en la red social un vídeo que ha provocado el rechazo de los usuarios EL COMERCIO Gijón Sábado, 30 junio 2018, 22:53

María Gómez, reportera de Mediaset ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que puede verse como en un retransmisión del Mundial de Rusia 2018 ha sido interrumpida por un espontáneo nada oportuno.

«Moscú. Hoy mismo. Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo», ha escrito la reportera junto a las imágenes.

En el vídeo se puede ver cómo un hombre se cuela en el plano y planta un beso a Gómez en la mejilla ante la sorpresa de esta.