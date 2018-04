El 'zasca' de Jorge Lorenzo a Pablo Motos El piloto de MotoGP visitó el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro EL COMERCIO Gijón Jueves, 12 abril 2018, 23:49

'El Hormiguero 3.0' ha recibido este jueves la visita del piloto de MotoGP, cinco veces campeón del mundo, Jorge Lorenzo. El mallorquín ha acudido al plató del programa para presentar su nuevo libro, 'Lo que aprendí hasta los 30. Mis secretos para alcanzar el éxito en todo lo que te propongas' (Alienta Editorial), que sale a la venta el 10 de abril. En esta obra, el piloto comparte algunos aprendizajes extraídos de su experiencia y donde Jorge Lorenzo desgrana su «receta» para que cualquier persona, sea deportista o no, pueda alcanzar el éxito en su profesión.

«¿Cómo ha empezado la temporada?», le preguntó Pablo Motos al piloto. «Ha empezado muy bien. En Qatar me caí. Me quedé sin frenos, pero tuve suerte porque me podía haber pasado en la curva que coges 300 km/h», dijo el piloto, que iba a 180 km/h en el momento de la caída. El presentador quiso preguntarle por el último incidente entre Márquez y Rossi. «Pensaba que venía a hablar de mi libro», contestó entre risas. «Todo se podría haber evitado si hubiese sanciones más duras», dijo el piloto.

Tras hablar de la polémica, llegaba el momento de su libro. «A ti te intentó copiar Rossi, o eso cuentas en el libro», dijo el presentador intentando charlar sobre el libro. «Si cuestas todo lo que hay en él, no lo va a comprar nadie», contestó el piloto. Pablo Motos se esperaba muchas respuestas, pero ninguna como esa. «Si quieres le doy la vuelta y hablamos de vendimiar», bromeó.