'La valentía' sale a escena Alfredo Sanzol, Natalia Huarte, Francesco Carril, Inma Cuevas, Fernando Sánchez Cabezudo, Estefanía de los Santos, Jesús Barranco y Font García. / MARIETA Seis actores dan vida a una comedia de enredo en la que se enfoca a los fantasmas del pasado y del presente El Palacio Valdés acoge mañana el estreno de la obra de Sanzol M. F. ANTUÑA GIJÓN. Jueves, 10 mayo 2018, 00:27

'La valentía' es una manera de hablar de la cobardía, de ahondar en los miedos, en los fantasmas que nos atenazan en el plano personal y en el social, es una comedia que busca en la risa el mejor aliado para enfocar hacia nosotros mismos. Con texto y dirección de Alfredo Sanzol, llega mañana al Palacio Valdés en un nuevo estreno absoluto en el teatro avilesino que sube a las tablas a seis actores: Jesús Barranco, Francesco Carril, Inma Cuevas, Estefanía de los Santos, Font García y Natalia Huarte.

Todo parte de la historia de dos hermanas que han heredado una casa a cinco minutos de una autopista. Es un lugar invivible. Una apuesta por quedarse y la otra quiere vender e irse. Y en su conflicto aparecen otras dos parejas de hermanos: la dedicada profesionalmente a echar mediante tretas a la gente de los sitios y contratada 'ad hoc' por una de las hermanas, y la que reserva habitación a través de 'Airbnb'. Los seis personajes, todos protagonistas, tejen una comedia de enredos, de puertas, de esas en las que el público sabe lo que está pasando mientras los personajes no. Todo lo dicho tiene un trasfondo emocional que remite a las relaciones entre las personas y que plantea un interrogante: ¿quién es más valiente, quien se aferra al pasado o quien decide no hacerlo para mirar hacia adelante? Y tiene además una lectura más allá del plano personal para adentrarse en el terreno de lo social. No hay que olvidar -apunta Sanzol- que seguimos viviendo en y con estructuras sociales e instituciones diseñadas en el pasado.

La obra surgió a partir de un taller. Sanzol acudió con el título, 'La valentía'; los actores hicieron puesta en común de sus idearios y a continuación el autor escribió el texto pensando en cada uno de ellos. Luego llegaron los ensayos y mañana, el estreno.