«El oro no me libra, en cinco días estaré patrullando por Gijón»

Saúl Craviotto (Lérida, 1984) tiene colgadas en la pared de su piso de Gijón las palas con las que logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y de plata en Londres 2012. La próxima semana, cuando regrese a Asturias, deberá hacer hueco para otra más. El piragüista ilerdense, residente en Gijón desde 2007, donde trabaja como agente de policía, logró ayer el octavo metal español (el quinto dorado) en Río. Nada más bajarse del podio de la Laguna Rodrigo de Freitas, Craviotto atiende a EL COMERCIO bajo la atenta mirada de su compañero, el gallego Cristian Toro, residente en el barrio avilesino de La Luz por sus entrenamientos en Trasona.

El trabajo de cuatro años se ha decidido en poco más de treinta segundos. ¿Ha salido como habían imaginado?

Han sido muchos meses soñando con esta carrera. Hemos salido fuerte. El ritmo medio, que es nuestra especialidad, nos ha salido perfecto. El final se ha hecho un poco duro, pero hemos sabido mantenerlo. Hemos soñado muchísimas veces con esto y ha salido como debía salir.

¿En qué momento se dio cuenta de que la medalla de oro era suya?

Yo iba mirando para las dos primeras calles, por si estuvieran los serbios ahí. Al mirar para los lados y ver que éramos primeros sentí una felicidad y un alivio increíbles. Te sientes en paz por todo el tiempo que has estado sufriendo para llegar a este momento. Todavía no he hablado con nadie de mi gente, solo con Celia, mi mujer. Ella estaba eufórica. Yo estoy alucinando, todavía no soy consciente de lo que hemos liado.

¿Sentía una presión especial antes de esta cita?

Siempre se siente presión. En mi caso, después de dos medallas en dos Juegos Olímpicos todo el mundo contaba con una tercera... ¡Cómo si las regalasen! Nos hemos concentrado apagando el teléfono y pensando en lo que había que pensar.

Con su tercera medalla ha entrado en el club de los deportistas españoles más laureados en los Juegos Olímpicos. En esa lista están nombres como David Cal, Mireia Belmonte, Arantxa Sánchez Vicario o Gervasio Deferr.

No pienso en eso, son deportes diferentes. Yo voy centrado en lo mío. Mañana (por hoy) me espera el K-1 otra vez, así que toca empezar de cero con eliminatorias y semifinales. No pienso en récords ni nada de eso.

Hace solo siete meses que usted y su compañero unieron sus fuerzas en el K-2 con la mente puesta en Río. Incluso tuvieron que jugarse la plaza en el último preolímpico.

Al principio no me esperaba que funcionáramos tan bien. Fue en la Copa del Mundo de Duisburgo cuando vimos que la cosa olía bien, pero nunca pensamos que íbamos a ganar de esta manera.

Ustedes entrenan habitualmente en Trasona. Allí preparó también los Juegos de Pekín y Londres. Asturias está siendo determinante en sus preparaciones olímpicas.

Nuestra base la tenemos en Trasona, sí. Hemos hecho casi todo el año allí, también parte en Sevilla. El clima en Asturias era bastante parecido a lo que nos podíamos encontrar aquí, con más de veinte grados, incluso había más humedad allí. Para entrenar para Londres lo mejor era Asturias, y para entrenar para Río también era lo mejor Asturias. Trasona nos ha venido perfecto. El clima ha sido ideal.

Cuando mire el teléfono comprobará que la medalla está siendo muy celebrada en Asturias.

Tengo 31 años y llevo en Asturias desde 2007. Me siento de Lérida y de Asturias. Mi esposa es gijonesa y mi hija nació en Gijón. ¡Si ya compramos casa y todo! Mi intención es vivir allí. Me han acogido muy bien y me siento medio asturiano. Estoy deseando volver para ver a mi familia y darles un abrazo a todos.

Después de los Juegos le darán en la Comisaría unas buenas vacaciones...

La semana que viene cuando vuelva para Gijón me toca patrullar. Así que ahora, en cinco o seis días, estaré patrullando por las calles de Gijón. Por el oro no me libro (sonríe).