Vecinos enfrentados por la celebración de un ascenso

Las relaciones entre las directivas del Asturias de Blimea y el Titánico de Laviana se han roto oficialmente tras la celebración del ascenso a regional preferente del equipo lavianés. El triunfo del conjunto de Las Tolvas el pasado domingo en el Muro de Zaro ante el Valsa (1-2), que certificó su salto de categoría, desembocó en un enfrentamiento entre clubes vecinos motivado por una celebración que no ha sentado nada bien entre los habitantes blimeínos.

En el viaje de regreso a Laviana desde Avilés, un autocar con aficionados del Titánico y algunos miembros de la directiva del club desvió su ruta hacia Blimea. Allí, según refleja un comunicado emitido ayer por el Asturias de Blimea, se bajaron del vehículo e «insultaron a algunos vecinos, llegando a encararse con alguno de ellos y orinaron en la vía pública y varios portales» con cánticos ofensivos hacia los blimeínos «con el consentimiento de sus directivos».

«Sé que se desvió por hacer sorna y se pararon dos o tres aficionados, pero es absolutamente mentira que hayan pagado los directivos ese viaje», indica Marcos Nieto, presidente del Titánico, que se encontraba de camino a la comida de celebración por el ascenso y, aunque cree que se han magnificado los hechos, se muestra «totalmente en contra de lo que pasó». «Ya pedí disculpas por whatsapp, pero no recibí contestación», confiesa el máximo mandatario de la entidad lavianesa. La respuesta llegó en forma de comunicado, mediante el que el club de Blimea insta a sus aficionados a no acudir al partido que enfrentará a ambos equipos este domingo en Las Tolvas, donde no realizarán el tradicional pasillo de campeón al Titánico, «ya que como institución deja mucho que desear».

Los directivos del Asturias de Blimea, que supeditan el restablecimiento de relaciones a la dimisión de sus homólogos «involucrados en el caso», expresan no obstante su postura de felicitar a los jugadores y al cuerpo técnico «porque ellos han demostrado ser los mejores y no tienen culpa alguna de estar dirigidos por tales personajes». «Es un poco contradictorio, el único resumen que le encuentro a todo esto es que no quieren hacer el pasillo, que en el fondo es un reconocimiento a los jugadores», arguye Marcos Nieto.