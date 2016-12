Vuelve la reina de la San Silvestre

La San Silvestre de Avilés 2016 tiene sorpresa, y muy agradable porque vuelve la reina de la carrera más popular del año, Alba García, ocho veces ganadora en su ciudad, en «una prueba que tiene mucho encanto y que no me quiero perder por nada».

La atleta avilesina, que ganó con 17 años su primera San Silvestre absoluta en el año 2000, conquistaba en 2013 su octava corona en una llegada inolvidable portando el dorsal 32 de Fernando Leira, enfermo de ELA al que Alba y Manu Guerreiro dedicaron la victoria. En 2014, Alba inició una dura etapa con lesiones y una enfermedad reumatoide que ha superado: «Vamos poco a poco, no tengo dolores y estoy bien físicamente, entrenando a buen ritmo. Y ya he disputado dos pruebas, la última un 10.000 en San Sebastián, con sensaciones positivas. El objetivo es estar a buen nivel para correr el Campeonato de España el 12 de marzo, pero hay que ser prudentes», recalca la atleta avilesina del Bikila. Lo inmediato es la San Silvestre y la posibilidad de acercarse a la decena de victorias: «Veremos si puedo y estoy para ganar, aún no sé qué atletas van a participar. Saldré como siempre a dar el máximo, pero lo importante es estar y volver a despedir el año corriendo en mi ciudad con toda la gente».

800 dorsales

Al margen de la noticia del regreso de Alba García, no se han confirmado inscripciones de posibles favoritos en las dos categorías absolutas. En la masculina todos esperan que el avilesino Manu Guerreiro esté en la línea de salida para defender su corona de 2015 y buscar la que sería su quinta victoria en la San Silvestre de su ciudad.

A última hora de la tarde de ayer el Avilés Atletismo informaba que restan unos 800 dorsales solo de la prueba grande, que tiene hasta el próximo miércoles día 28 para apuntarse a correr. Recordar que las categorías pequeñas, infantil hacia abajo, cubrieron los 600 dorsales establecidos, un centenar menos que el pasado año.