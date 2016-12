Los 2.800 de Papá Noel

La Carrera de Nochebuena, o como todos la conocen la del Papá Noel de chocolate, será de nuevo una de las citas deportivas de los que los aficionados asturianos estarán pendientes en la mañana de hoy. La prueba llega a su vigésimo novena edición y lejos de languidecer después de casi tres décadas en el calendario pedestre, lo hace en medio de una gran expectación, como refleja que se hayan agotando las 2.800 plazas previstas por la organización (800 en las prueba de menores y 2.000 en la competición absoluta), con las que la prueba marca un nuevo techo de participación.

La clave del éxito de la carrera, organizada por el Club Estadio Gijón y el Patronato Deportivo Municipal, no es otra que haber creado una prueba con protagonismo para todas las edades. También está dotada de una seña de identidad tan navideña como el entregar un Papá Noel de chocolate a todos los participantes. Esta tradición se instauró en 1995, inicialmente para los más jóvenes, pero que no tardó demasiado en ampliarse a todos los participantes. También el gorro de Papá Noel de color azul que se les entrega a los corredores va consolidándose entre los corredores, que no dudan en lucirlo durante la competición.

El crecimiento de la prueba también llevó hace tres años a que la carrera pasase a disputarse sobre el denominado circuito Óscar Muñiz, con el que cada 24 de diciembre se recuerda la figura del pionero técnico gijonés. Es un recorrido de 5 kilómetros que discurre casi en su totalidad fuera del Complejo Deportivo de Las Metas, dando así cabida a un mayor número de participantes. En él, los participantes toman la salida en la avenida de Albert Einstein, para finalizar en el velódromo de Las Mestas. Es un trazado totalmente llano que propiciará una prueba muy rápida desde la salida.

Los más jóvenes

Los 800 jóvenes que participarán en las pruebas para menores, que se celebrarán en el mismo velódromo del recinto deportivo gijonés después de la prueba absoluta. Estas estarán reservadas para las categorías minibenjamín (250 metros), benjamín (450 metros), alevín (650 metros) e infantil (900 metros).

Borja García aspira a sumar una nueva victoria en su palmarés de pruebas gijonesas. En la carrera también figuran entre los inscritos Martín Álvarez Espinar, Raúl Bengoa, Youssef Bankert, Martín Acebes y Miguel Moro que, sin duda, tratarán de ponerle el triunfo lo más difícil posible al corredor gijonés, que ya logró la victoria en la prueba en la edición de 2014.

La internacional gijonesa Beatriz Álvarez es la gran favorita para sumar un nuevo triunfo en la competición, renovando la hegemonía en la carrera, en la que ya venció en varias ocasiones.

Tania Melero, segunda, en la edición de 2014, es otra de la corredoras que destacan en el plantel de inscritas en categoría femenina. La grupista tratará de subir de nuevo al podio de la carrera.