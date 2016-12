Alba García recupera su reinado en Avilés y triunfo aragonés en la prueba masculina

Tres mil personas despidieron el año en Avilés participando en una emocionante carrera de San Silvestre, que tuvo ganadores muy especiales en la prueba absoluta. La avilesina Alba García, tres años después de su última participación, recuperaba su reinado con la que ha sido su novena victoria, mientras entre los chicos y sin que apareciese el leonés Sergio Sánchez, el ganador fue un aragonés de 17 años, Eduardo Menacho, que impidió la que habría sido sexta victoria del avilesino Manu Guerreiro.

en contexto Clasificación en la San Silvestre de Avilés

El Avilés Atletismo ejecutó una perfecta organización de la prueba más popular del año, que tuvo como aperitivo las pruebas para categorías pequeñas, desde los chupetines hasta infantiles, con salida y llegada en la Plaza de España y circuitos por las abarrotadas calles anexas. Más arriba, en la calle Cervantes, se iba acercando la hora de la prueba grande, desde cadetes a veteranos, en la que además de mucho espíritu festivo de de participación popular en la despedida de 2016, estaban en

juego las victorias absolutas femenina y masculina, en esta última con las notables ausencias del leonés Sergio Sánchez, inscrito pero que finalmente no apareció, como tampoco David Fernández Ginzo, del Toscaf Recta Final, que envió un nutrido grupo de fondistas como también hizo el Oriente Atletismo.

Y dentro de este último equipo estaba el avilesino Manu Guerreiro, que se convertía en claro favorito a lograr su sexto triunfo. Pero a él y a sus rivales cercanos les salió un competidor inesperado, un joven aragonés de 17 años que tiene casa y familia en Verdicio, donde está pasando estas fiestas. Eduardo Menacho Miralles, del club Scorpio, salió como un tiro y al primer paso por el Ayuntamiento tenía una ventaja cercana al centenar de metros sobre el grupo liderado por Guerreiro y el resto de fondistas de los dos polos asturianos, el oriente y el occidente. "Pensé que igual pinchaba, porque salió lanzado", dijo al final el avilesino. Pero el aragonés no solo no cedió sino que mantuvo en todo momento el ritmo y la distancia hasta llegar muy destacado, aunque sin poder con el récord de Pablo Alonso Bendito establecido en 16.19 en 2010. El ganador acreditó 16 minutos y 40 segundos, por los 16.50 de Guerreiro, segundo, y los 17 minutos justos del corverano Esteban Tejedor, del Oriente Atletismo, quien firmaba su tercer podio, tras ser segundo y también tercero en anteriores ediciones.

La prueba femenina tenía como clara protagonista a Alba García, en su regreso tres años después de su última presencia. Recuperada de sus lesiones, la posibilidad de ganar su novena San Silvestre no estaba clara por la presencia de la promesa felguerina Adela Villa, del Universidad de Oviedo, ganadora el pasado año. Pero Alba es mucha Alba y con la casta que siempre ha tenido fue siempre en cabeza hasta unos últimos metros por la calle La Cámara en la que la atleta del Bikila no pudo contener la emoción y hasta las lágrimas nada más cruzar la línea de meta: "Ha sido muy emocionante, sin duda la victoria más especial en una carrera que siempre me ha encantado correr al lado de la gente, que se ha volcado un año más".

Alba García marcó un tiempo de 19.18 y mantuvo las distancias sobre sus rivales, aunque Adela Villa se quedó pronto sin opciones de victoria y hasta sin podio. La triatleta avilesina Paula Herrero, del Avilés Atletismo, fue segunda sin oposición con 19.52 tras una gran carrera. La tercera plaza parecía destinada para Adela Villa, pero en el trirón final de la calle La Cámara, la juvenil avilesina Esther Menéndez, exatleta de la Atlética Avilesina y en la actualidad independiente, protagonizó una remontada llena de coraje con el premio final del podio con un tiempo de 20.19.

La entrega de premios presidida por la concejala de deportes Ana Hevia puso el punto y final a una nueva edición de la San Silvestre con la que Avilés vivió las últimas horas del año.