Asturias, incondicional con la gran fiesta del atletismo

El día de San Silvestre vuelve a ser el más deportivo del año. Miles de asturianos se adueñn de sus calles y convierten al Principado en una inmensa prueba atlética.

No hay nadie que no conozca a alguna persona que hoy no haya participado en esta gran fiesta del 31 de diciembre. De hecho, los aficionados pudieron escoger entre las 29 carreras que se disputaron, las cuales, junto con las que ya adelantaron su celebración superan los 25.000 participantes.

La San Silvestre de Gijón, decana de cuantas se celebran en Asturias y la segunda en antigüedad de cuantas se celebran en España. Se mantuvo un año más como la de mayor participación con 6.300 corredores (1.500 en las pruebas de menores y 4.800 en la de categoría absoluta), lo que supone un nuevo récord de participación de la carrera creada por el Club Vanguardia hace 47 años.

Los más jóvenes fueron los encargados de levantar el telón a la prueba gijonesa. Los minis dieron el pistoletazo de salida a la competición a las 16 horas. Los benjamines tomaron el protagonismo en el Muro un cuarto de hora después. Poco después, la avenida de El Molinón comenzará a tomar el protagonismo con la salida de los corredores infantiles a las 16.35 horas.

La carrera de la categoría absoluta comenzó a las cinco de la tarde. La competición se disputó sobre una distancia de seis kilómetros, siguiendo el mismo trazado de las últimas ediciones e igual que los infantiles, con la salida en la avenida de El Molinón y la llegada en las inmediaciones de la antigua Pescadería. Eso sí, los corredores de la prueba 'reina' se dejaron ver en buena parte de las calles más céntricas de la ciudad.

Los favoritos cumplieron con los pronósticos. Youssef Benkert (Gijón Atletismo) y Beatriz Álvarez (Universidad Estadio Gijón) son los ganadores de la San Silvestre gijonesa. Tanto el corredor del Gijón Atletismo como la asturiana del Universidad Estadio de Gijón volvieron a subirse a los más alto del podio siete días después de haber ganado la carrera de Nochebuena. Martín Acebes (Universidad de Oviedo) y Raúl Bengoa (Gijón Atletismo) completaron los cajones en la categoría masculina. Por otro lado, Paula González (Gijón Atletismo) y Claudia Junquera, del mismo equipo, acompañaron a Beatriz Álvarez a lo más alto.

La San Silvestre Ciudad de Oviedo también consiguió agotar sus dorsales y alcanzar por segundo año consecutivo los 5.500 corredores. La carrera de la capital asturiana ofrece un buen espectáculo deportivo en las calles más emblemáticas de la ciudad, con una prueba que parte de la inmediaciones de la plaza de La Escandalera y finaliza en la plaza de la Catedral, tras recorrer una distancia de 5,5 kilómetros.

Mohamed Bakkali logró en el 2016 lo que no pudo hacer en el 2015. Después de haberse quedado a las puertas de la gloria, Mohamed Bakkali, que hace un año acabó segundo clasificado, se ha proclamado campeón en Oviedo. En el cuadro femenino, Verónica Pérez fue la primera mujer en cruzar la línea de meta. Tras ella, Esther Álvarez y Paula Piedra. Así pues, los pronósticos se confirmaron en la última carrera del año en la capital asturiana.

El cajón masculino lo completaron Pablo Ibáñez y Alejandro Ovnis, también entrenador por Peón. La apuesta del consistorio de la capital asturiana por abandonar su circuito tradicional y proponer otro más abierto para reunir mayor número de participantes y dar mayor fluidez a la carrera se consolidó con la inscripción de 5.500 corredores.

Otra de las pruebas más multitudinarias en Asturias es la San Silvestre de Avilés que comienzó a partir de las 18.00 horas Tres mil personas despidieron el año en Avilés participando en una emocionante carrera de San Silvestre, que tuvo ganadores muy especiales en la prueba absoluta. La avilesina Alba García, tres años después de su última participación, recuperaba su reinado con la que ha sido su novena victoria, mientras entre los chicos y sin que apareciese el leonés Sergio Sánchez, el ganador fue un aragonés de 17 años, Eduardo Menacho, que impidió la que habría sido sexta victoria del avilesino Manu Guerreiro.