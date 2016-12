Avilés vuelve a correr por San Silvestre

San Silvestre volverá a ser la jornada más deportiva del año. Miles de asturianos se adueñarán de sus calles y convertirán al Principado en una inmensa prueba atlética, ya que habrá pocas zonas de la región en la que no se organice una carrera.

Una de las preguntas más habituales en los últimos días es: ¿Vas a participar en la San Silvestre?. Y es que no habrá nadie que no conozca a alguna persona que hoy no participe en la gran fiesta en que se convierte Asturias cada 31 de diciembre, en la que los aficionados podrán escoger entre las 29 carreras que hoy se disputarán.

La de Avilés se presenta muy interesante por la participación de atletas de relieve en la carrera absoluta, tanto en categoría masculina como en femenina. En la de chicos la inscripción del leonés Sergio Sánchez ha disparado las expectativas de pulverizar el récord de la prueba, establecido por el asturiano Pablo Alonso Bendito en 2010 con un tiempo de 16 minutos y 19 segundos. Sánchez hizo lo propio hace unos días en Piedras Blancas, llevándose un jugoso premio en metálico de 800 euros, recompensa que en la San Silvestre Avilesina está fijado en 300 euros, dispuestos por Eurogym, a los que se unirían los 150 de fijo por la victoria.

Con el leonés en la línea de salida los mejores fondistas asturianos que se han inscrito van a tener complicado acceder al triunfo. Son los casos del avilesino Manuel Guerreiro, del Oriente Atletismo, que ve más lejos la posibilidad de apuntarse la que sería su sexta victoria en casa. Junto a Manu estará en esas posiciones de vanguardia el atleta del Toscaf Recta Final de Luarca, David Fernández Ginzo. Tanto este club como el Oriente son los que en principio coparán las diez primeras posiciones en una carrera que tiene como claro favorito a Sergio Sánchez a quien ayer no pudimos localizar para confirmar sus planes en Avilés.

La carrera femenina no tiene alicientes económicos por batir marcas, pero ganar la San Silvestre tiene sus propias recompensas económicas (150 euros) y afectivas. El cartel de favoritas lo encabeza la ganadora del pasado año, la joven felguerina del Universidad de Oviedo, Adela Villa, que espera repetir el claro triunfo conseguido ante sus entonces rivales, la veterana de Corvera, Vanessa Suárez Fente, y la avilesina Irene Alfonso. La primera de ellas está inscrita y tras rozar el triunfo lo vuelve a intentar, aunque no son muchas sus posibilidades de destronar a Adela, mientras Irene no puede participar por su reciente maternidad.

Sin embargo, el atletismo avilesino recupera para la causa a la reina de la San Silvestre, Alba García, ocho veces ganadora en una prueba fetiche en su trayectoria. La atleta del Bikila se recupera poco a poco de sus dolencias y lesiones, y dentro de este proceso de entrenamiento progresivo ya ha disputado algunas pruebas de fondo estos últimos meses antes de volver a la San Silvestre avilesina tres años después de su última presencia, con llegada victoriosa en 'El Parche'. Con Adela en un buen momento, Alba no va a tener fácil su reconquista, aunque verla correr ya es una alegría.

150 dorsales libres

El Avilés Atletismo lo tiene ya todo ultimado a falta de los detalles que puedan surgir a lo largo de la jornada. Uno de ellos es mantener abiertas las incripciones para la prueba absoluta, en la que todavía restan 150 dorsales de los 2.400 dispuestos como tope. Desde las 10 de esta mañana y hasta las 14 horas en los soportales del Ayuntamiento, personal del club organizador atenderán a quienes decidan participar hasta agotar los dorsales, algo que no parece fácil.

Los que están cerrados desde hace semanas son los de las carreras pequeñas, desde chupetines a infantiles, con 600 dorsales. También en las categorías inferiores hay disputa por los puestos de podio entre los clubes locales y comarcales.

El programa de pruebas se inicia en la Plaza de España a las 16.30 con la prueba de chupetines; a las 16.40 correrán los minibenjamines; a las 16.50 los benjamines, a las 17 horas los discapacitados; a las 17.10 los alevines y a las 17.20 los infantiles, juntos chicas y chicos, con recorridos por las calles aledañas a la línea de salida.

La prueba absoluta, de cadetes en adelante, tendrá su punto de partida a las 18 horas en la Calle Cervantes, en la intersección entre Galiana, Avenida de Portugal y Cervantes. Por delante un duro cirtuito urbano de 5.6 kilómetros que desembocarán en una Plaza de España que estará, como todos los años, abarrotadas para una cita ineludible.