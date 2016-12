La gran fiesta del atletismo

El día de San Silvestre volverá a ser el más deportivo del año. Miles de asturianos se adueñarán de sus calles y convertirán al Principado en una inmensa prueba atlética.

Una de las preguntas más habituales en los últimos días es: ¿Vas a participar en la San Silvestre?. Y es que no habrá nadie que no conozca a alguna persona que hoy no participe en la gran fiesta en que se convierte Asturias cada 31 de diciembre, en la que los aficionados podrán escoger entre las 29 carreras que hoy se disputarán, que junto con las que ya adelantaron su celebración superarán los 25.000 participantes.

La San Silvestre de Gijón, decana de cuantas se celebran en Asturias y la segunda en antigüedad de cuanta se celebran en España, se mantendrá un año más como la de mayor participación con 6.300 corredores (1.500 en las pruebas de menores y 4.800 en la de categoría absoluta), lo que supone un nuevo récord de participación de la carrera creada por el Club Vanguardia hace 47 años.

Los más jóvenes serán los encargados de levantar el telón a la prueba gijonesa. Los minis darán el pistoletazo de salida a la competición a las 16 horas. Los benjamines tomarán el protagonismo en el Muro un cuarto de hora después. Poco después, la avenida de El Molinón comenzará a tomar el protagonismo con la salida de los corredores infantiles a las 16.35 horas.

La carrera de la categoría absoluta comenzará a las cinco de la tarde. La competición se disputará sobre una distancia de seis kilómetros, sobre el mismo trazado de las últimas ediciones e igual que los infantiles, con la salida en la avenida de El Molinón y la llegada en las inmediaciones de la antigua Pescadería. Eso sí, los corredores de la prueba 'reina' se dejarán ver en buena parte de las calles más céntricas de la ciudad.

A por la tercera victoria

Borja García aspira a conseguir su tercera victoria en la prueba gijonesa, en la que ya venció en las ediciones de 2013 y 2014. Para ello deberá superar a rivales como Youssef Benkert, al que se le escapó el triunfo el pasado año en los últimos metros, y a su compañero en el Gijón Atletismo Raúl Bengoa. Julio César Álvarez, Adrián Silva, Martín Acebes, Dani Bayón y Miguel Moro son otros de los atletas con opciones de estar entre los primeros clasificados.

La prueba femenina ofrecerá una de las pruebas más igualadas de las últimos ediciones, en la que seguro que habrá que esperar hasta los últimos metros para que se decida la carrera entre Paula González y Beatriz Álvarez, dos experimentadas fondistas, que aportarán su calidad a la carrera.

Claudia Junquera e Isabel Barreiro también estarán entre las primeras clasificadas al final de la carrera.

La San Silvestre Ciudad de Oviedo también ha conseguido agotar sus dorsales y alcanza por segundo año consecutivo los 5.500 corredores. La carrera de la capital asturiana ofrecerá un buen espectáculo deportivo en las calles más emblemáticas de la ciudad, con una prueba que partirá de la inmediaciones de la plaza de La Escandalera y finalizará en la plaza de la Catedral, tras recorrer una distancia de 5,5 kilómetros.

Las pruebas para categorías menores serán las encargadas de calentar el ambiente para la carrera absoluta, en la que Moha Bakkali parece uno de los grandes favoritos al triunfo. Pablo Ibáñez, Fernando Canellada y Pelayo Menéndez son otros de los participantes que también lucharán por la victoria.

La internacional tinetense Verónica Pérez reaparece en la puebla ovetense como la máxima candidata al triunfo. Esther Álvarez, vencedora el pasado año, y la joven Paula Piedra, que la secundó en esa prueba, tratarán de ponerle la victoria lo más difícil posible a Pérez.

A por el récord

Sergio Sánchez tendrá que destapar el tarro de las esencias para doblegar a David Ginzo en la San Silvestre de Avilés. Este esperado duelo podría propiciar un nuevo récord de la prueba y el consiguiente premio económico para el que lo consiga. Manu Guerreiro tratará de que la victoria se quede en 'casa' y acumular su quinto triunfo en la carrera avilesina. La langreana Adela Villa intentará repetir triunfo, frente a una Alba García muy recuperara y que intentará dar la sorpresa y conseguir el triunfo.

Las pruebas de Candás, Cudillero, Laviana, Viavélez, Colombres, Moreda y Salas serán las más madrugadores y se celebrarán por la mañana. El resto se disputarán en horario de tarde.

Entre ellas, destaca la carrera carreñense que batirá su récord de participación, al contar en la línea de salida con un millar de ciclista. Viavélez repite su San Silvestre de natación, para los más arriesgados que se zambullirán en la gélidas aguas del Cantábrico. La de Nembra se disputará en la modalidad de trail y en la Moscona se podrá escoger entre la carrera a pie y BTT.