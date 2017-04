Ciro Canseco manda en Poniente

Ciro Canseco (Club Horizonte Gijón) y Laura Álvarez (Academia Civil-CNSO) se adjudicaron el triunfo en la modalidad esprint en el X Duatlón de Gijón. Karich Moussa (Triatlón Santander) exhibió su calidad en la prueba de distancia corta y logró una cómoda victoria. La cántabra Vanesa Cruces (Bender Triatlón) fue la más rápida en categoría femenina.

Más de 200 participantes dieron brillantez a la competición deportiva celebrada en las inmediaciones de la playa de Poniente, que fue la encargada de cerrar la temporada regional de la especialidad.

El Duatlón de Gijón volvió a ofrecer un buen espectáculo a los aficionados. Como el duelo que protagonizaron Ciro Canseco y el segoviano Ricardo Alcalde, en el que hubo que esperar hasta el último segmento de carrera para que el triunfo se decidiese a favor del especialista del Club Horizonte. «La prueba de Gijón es la más importante y siempre supone un plus vencer en esta competición», comentó el ganador, satisfecho por su victoria al término del duatlón.

De esa forma, Ricardo Alcalde tuvo que conformarse con la segunda plaza y Aurelio Díaz (Academia Civil-CNSO) concluyó en tercera posición.

Laura Álvarez mantuvo su imbatibilidad una prueba más y acumuló su tercer triunfo en la prueba gijonesa. La avilesina Paula Herrero (Triatlón Ferrol) salió dispuesta a ponerle difícil la victoria a la internacional del Academia Civil-CNSO. Incluso inició el último tramo de la competición ligeramente por delante de Álvarez. No obstante no tardó en poner las cosas en su sitio para cruzar la meta en primera posición. Herrero se hizo con la segunda plaza y el triunfo en sub 23, y Sara García completó el podio en femenino.

Recital

El marroquí Karich Moussa, sexto clasificado en el Mundial de duatlón celebrado el pasado año en Avilés, dio un auténtico recital en la prueba de distancia corta. Se distanció de sus rivales poco después de darse la salida y su superioridad se refleja en que cruzó la meta con más de tres minutos y medio de diferencia sobre Rubén Tuset (Triatlón Santander), que finalizó segundo, tras realizar un gran final de carrera. Jorge Rodríguez se hizo con la tercera plaza.

La cántabra Vanesa Cruces fue la mejor en categoría femenina.