Marc Alcalá y Solange Pereira se imponen en la Milla de Avilés

Los pronósticos se cumplieron en la XXX Milla Urbana de Avilés con las victorias absolutas de Marc Alcalá y Solange Pereira. El atleta del F. C. Barcelona estrena su palmarés en la prueba organizada por la Atlética Avilesina, mientras la gallega de origen portugués insvribe su nombre por sexta vez en el palmarés de esta prueba, igualando así la cifra de triunfos de la ya retirada atleta avilesina Irene Alfonso.

Como todos los años, la calle de La Cámara de Avilés fue el escenario del evento deportivo central de la Semana Santa Avilesina, con un amplio programa de carreras para todas las categorías. Desde minibenjamines a junior se fueron disputando las distintas millas, hasta las dos pruebas centrales. En la femenina, Solange Pereira, del Atletismo Valencia, controló las distancias en todo momento para dar el tirón definitivo en el tercer giro del circuito urbano y llegar con suficiencia a los metros finales, por delante de Blanca Fernández, del Barcelona, y la asturiana del Universidad, Beatriz Álvarez. Solange, "muy satisfecha" por ganar de nuevo "en una prueba por la que siento mucho cariño", prometió volver el próximo año para burcar el reinado en la Milla de Avilés en la que sería su séptimo entorchado tras los seis consecutivos que acumula desde 2012.

En la carrera masculina el abanico de favoritos lo abría Marc Alcalá, uno de los cuatro atletas del FC Barcelona. Y no falló llevándose el triunfo, aunque dando lo mejor en los metros finales para batir a Álvaro Rodríguez, del Valdemoro, que no cedió fácilmente su posición. Tercero fue Llorenç Sales y cuarto Alberto Imedio, ambos del Barcelona. El universitario Bakkali fue quinto y el avilesino Aitor Fernández de la Coba, que tiró del grupo en las dos primeras vueltas, sexto. Pese al ritmo vivo del atleta del Barcelona, el récord del portugués Mario Solva con 4.02 no se batió, ya que Alcalá marcó un crono de 4.21. Tampoco en la carrera femenina se pudo mejorar los 4.43 de Rocío Rodríguez con los 5.07 que marcó Solange Pereira.

Los aledaños del circuito registraron un ambiente de público en una de las mejores millas de estos últimos años, con buena organización de la Atlética Avilesina y la presencia de la alcaldesa Mariví Monteserín y varios concejales, junto a las reinas de las fiestas que participaron en la entrega de trofeos.