«Es un orgullo igualar las victorias de la gran Irene Alfonso y espero superar ese registro»

La gran protagonista de la Milla de Avilés era Solange Pereira tras firmas su sexta victoria consecutiva. «Estoy muy contenta, la de Avilés es una prueba muy especial para mí, llevo seis años viniendo y es como correr en casa. Igualar las seis victorias de la gran Irene Alfonso es un orgullo y ahora habrá que pensar en superar ese registro». Y es que la gallega espera volver: «Si no hay ningún contratiempo me gustaría correr en Avilés el próximo año y los siguientes».

Del desarrollo de la prueba señala que «conozco esta milla al dedillo y también a mis rivales. Sabía donde tenía que atacar y me vi con fuerzas para hacerlo en la tercera vuelta». Era la favorita y cumplió su papel: «Bueno, algún día perderé, pero de momento estoy encantada de ganar. Me gustan las millas y siempre voy a dar lo mejor». Solange no confirmó su presencia en la milla de Gijón, en la que también es una asidua y del objetivo de la temporada señaló que «la pista al aire libre con el Mundial de Londres».

Solange ganó la sexta y Marc Alcalá se estrenaba en su primera presencia en la milla avilesina: «Estoy muy contento por esta victoria, me ha gustado mucho esta prueba, el circuito y por el ambiente de público». El catalán subrayó que «Aitor ha impuesto de salida un ritmo fuerte que me beneficiaba. Me he encontrado bien para aguantarlo y disputar la victoria al final con Álvaro, que lo ha puesto muy difícil. Estuvo lesionado, pero sabía que lo iba a pelear hasta el último metro». Se postula para repetir el próximo año si se dan las circunstancias y como todos los atletas españoles, tiene su objetivo en el Mundial de Londres.