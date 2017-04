«Los deportistas nos han felicitado», dice Jorge García

El avilesino Jorge García, director de competiciones de la Federación Española de triatlón, con cargos también a nivel europeo y mundial, hizo ayer balance del Campeonato de España por clubes de duatlón, que una vez más fue un éxito en la ciudad de Avilés

«Desde el punto de vista deportivo más no se puede pedir. Pienso que hemos hecho un campeonato sobresaliente, pero no por parte de la organización, sino gracias a la involucración de mucha gente, pues se trata de un proyecto de ciudad. Los deportistas han podido competir al máximo nivel y eso ha sido gracias a la implicación del Ayuntamiento y de muchas instituciones. Es para estar muy satisfecho», asegura.

García no oculta que «el 'feedback' que nos llega de los deportistas no puede ser más extraordinario. Al final hemos contado con gente como Fernando Alarza, ahora mismo tercero en el ránking mundial, que compite en las mejores pruebas del planeta, y nos ha dicho que da gusto correr en Avilés, por el circuito y por el calor de la gente. Como digo no podemos pedir más y ahora ya pensamos en el Campeonato de España de 2018 y en seguir mejorando».