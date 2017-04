Las calles de Gijón esperan ya a su Medio Maratón

Las calles de Gijón ya esperan el Medio Maratón Villa de Jovellanos que, a partir de las seis de esta tarde, se llenarán con el colorido de los más de 2.500 participantes que tomarán la salida en su séptima edición

El módulo de Las Mestas vivió ayer una jornada cargada de intensidad con motivo de la Feria del Corredor, a donde acudieron cientos de corredores para recoger los dorsales y los chips de control de participación.

Los responsables del Patronato Deportivo Municipal de Gijón repasaban los últimos detalles para que la organización sea perfecta y los corredores se lleven un recuerdo imborrable de la prueba.

De momento, parece que las condiciones meteorológicas acompañarán y las previsiones apuntan a que hoy no habrá el intenso viento de ayer. Por ello se espera que la carrera depare grandes registros y que, incluso, algún corredor se atreva a atacar los records del Medio Maratón a la vista de los participantes. El leonés Sergio Sánchez está en un buen momento y es el corredor a batir. Sin embargo, el marroquí Hamid Ben Daoud y el etíope Megressa Bekele no se lo pondrán nada fácil. Se espera un carrera trepidante en la que no habrá que perder de vista al salmantino Antonio Núñez.

Los gijoneses Raul Bengoa y Youssef Benkert, y los avilesinos Paco Pedrouso y 'Manu' Guerreiro también tratarán de hacer un buen papel ante sus seguidores.

La prueba femenina se presenta muy abierta. La burgalesa Jimena Martín ha ganado enteros entre las candidatas al triunfo en la competición, en la que la avilesina Alba García, aunque ha tenido algún problema físico, podría jugar sus bazas para situarse en los primeros lugares de la clasificación.

La avilesina Vanessa García y la fondista de Lugones Itziar Méndez compartirán protagonismo en la prueba femenina.